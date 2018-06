FOTO: Hollywoodská kráska Scarlett Johansson točila v Úštěku

Úštěk - Náměstí Míru v Úštěku obsadili filmaři. Historické centrum města si jako kulisu ke svému filmu Jojo Rabbit vybral novozélandský režisér Taika Waititi.

Hlavní hvězdou snímku, zasazeného na sklonek druhé světové války, je americká herečka Scarlett Johansson. Ta v Úštěku v pondělí natáčela například krátkou scénu, ve které společně se svým filmovým synem kráčí po chodníku a vedou jízdní kola. Před jejich domem se zastaví a ona nervózně kontroluje vstupní dveře do domu, zatímco ji syn pozoruje. Poté mu emotivně řekne několik vět, otáčí se a rychlým krokem se vydá zpět po ulici, odkud předtím přišli.



Na náměstí během dne vznikaly i další scény. A filmaři tu budou pracovat ještě během úterý.

Scénář filmu vypráví příběh desetiletého chlapce, zapáleného člena Hitlerjungen, jenž ve válce přišel o otce. Ke svému překvapení zjistí, že jeho matka (Scarlett Johannson) ukrývá po celou válku na půdě jejich domu židovského chlapce.



Úštěk není jediné město v Ústeckém kraji, které si v novém filmu zahraje. Tuto sobotu se štáb přesune také do Žatce, kde bude točit až do 8. července.

Omezení v Úštěku

Jak potvrdil starosta Pavel Kundrát, zavřený je městský úřad, praktická škola a v pondělí také ordinace lékařů.

Na Mírovém náměstí platí do úterní 22. hodiny zákaz vjezdu pro veškerou dopravu, a to včetně rezidentů. Uzavřené jsou po tuto dobu také všechny obchody a služby. Na zastávky nepřijedou ani autobusy. Ty pojedou jen na sídliště a k vlakovému nádraží.

„Podle plánu by natáčení mělo trvat dva dny. V případě nepříznivého počasí, tu filmaři zůstanou ještě během středy. Točit však budou už za normálního provozu města,“ uvedl starosta.

Město i obchodníci dostanou peníze

Za natáčení dostane město 100 tisíc korun. „Z části pokryje i náklady na demontáž a odvoz mobiliáře. Museli jsme dočasně odstranit lavičky, květinovou výzdobu a odpadkové koše,“ popsal Kundrát. Peníze zaplatil štáb také majitelům obchodů jako kompenzaci za ušlý zisk.



Filmaři kromě samotného náměstí obsadili také kulturní dům, zasedací místnost na radnici a dům správce hradu. „Tato místa si pronajali a společně se soukromým objektem bývalého chmelařství v ulici 1. máje jim slouží jako zázemí,“ uvedl úštěcký starosta a doplnil, že celý štáb tvoří dohromady asi 200 lidí.



Přizpůsobit požadavkům filmařů museli lidé z náměstí také své domy a byty. „Jednali jsme s lokační asistentkou. Požádala nás, jestli bychom z parapetů sundali květiny, protože scéna, kterou tu točí, se má odehrávat na podzim,“ prozradil Jan Prusík z Úštěka.

Jeden z domů, který si filmaři v Úštěku na náměstí pro snímek vyhlídli, je i dům, který patří pořadateli úštěckých jarmarků Liboru Uhlíkovi. Celý týden na něm pracovala parta kulisáků. Ta ho proměnila k nepoznání. Přibyl na něm například umělý pískovcový portál.



„Jsem rád, že si hollywoodská produkce vybrala pro tento snímek i Úštěk. Rozhodně to zvyšuje prestiž i podvědomí o městě. Žádné podrobnosti ohledně natáčení vám ale říct nemohu, jsem vázaný smlouvou o mlčenlivosti“ přiznal Uhlík s tím, že se velmi těší, až film uvidí v kině.



O podrobnostech k filmu musí mlčet i lidé z produkce. To samotný režisér a zároveň i autor scénáře Taika Waititi je na sociálních sítích sdílnější. Před pár dny například zveřejnil na svém profilu fotku, na které ukazuje směrem k portrétu Adolfa Hitlera vztyčený prostředníček a dodal k ní: „Nemůžu se dočkat, až se o to podělím se světem. Není lepší způsob jak urazit Hitlera, než aby ho ztvárnil polynéský žid.

Waititi, jehož otec je původem Maur z Nového Zélandu a matka Židovka si ve filmu střihne roli imaginárního přítele hlavního dětského hrdiny vtělené právě do Hitlera.



Premiéra snímku nemá zatím oficiální datum. Snad ho můžeme očekávat do dvou let.



Úštěk si filmaři v minulosti vybrali už několikrát. Vznikal tu například oscarový Kolja, Rebelové nebo seriály Zdivočelá země a První republika. Naposledy se tu letos v květnu točila reklama na jedno z tuzemských piv.