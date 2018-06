FOTO: Historická vozidla obsadila na tři hodiny litoměřické náměstí

Litoměřice - Automobilové legendy ze 40. a 60. let, které už v běžném provozu nepotkáte, obsadily v pátek 8. června Mírové náměstí v Litoměřicích.

Několik desítek automobilů a motocyklů různých značek navštívilo Litoměřice v rámci již deváté Oldtimer Bohemia Rally 2018, která začala 7. června 1. etapou na Staroměstském náměstí v Praze. Průjezd Litoměřicemi probíhal mezi 11.30 až 14.30 hodin, kdy od Sosonové postupně přijížděli účastníci 2. etapy závodu. Po krátké zastávce a předvedení automobilů zvědavým návštěvníkům pokračovala cesta veteránů do Motorlandu v Bělé.

Další etapa čeká závodníky v sobotu a povede ze Staroměstského náměstí do Hradce Králové a zpět.

Milovníci historických vozidel, kteří nestihli páteční Oldtimer Bohemia Rally v Litoměřiích, nemusejí zoufat. Hned příští den na ně čeká velká přehlídka vozidel značky Jaguar. V sobotu 9. června od 9 do 11 hodit si je možné automobily prohlédnout nádvoří zámku v Ploskovicích. Odtud se vozy přesunou do vodního hradu v Budyni nad Ohří, kde budou k vidění od 12 do 13 hodin. Poslední sobotní zastávkou těchto klasických vozidel budou Třebívlice, konkrétně vinařství Johann W. Tam je mohou zájemci vidět od 16.30 do 17.30. K poslechu navíc zahraje swingová kapela Daja & Shadde Yadda. Výstavu a výjezd vozů uspořádal Jaguar Enthusiats´ Club České a Slovenské republiky.