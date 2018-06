FOTO: Filmaři se vrátili na sever Čech. Točí druhou řadu seriálu Rapl

Ústecký kraj - Děj nové kriminální série se přesunul z Krušných hor do města a k řece.

Natáčení pokračování úspěšného seriálu Rapl se svérázným kriminalistou Kunešem v hlavní roli se vrátilo na sever Čech. Příběh druhé řady s osobou hlavního hrdiny, kterého hraje Hynek Čermák, se točí hlavně v Ústí nad Labem a v okolí.

V sobotu si filmaři v čele s režisérem a scénáristou Janem Pachlem vybrali k natáčení zdejší Masarykovu nemocnici, konkrétně její gastroenterologické oddělení.

„Jsme lehce před půlkou, točíme tu scény ze tří dílů najednou. Bude nám tu utíkat zločinec, na nemocničním vozíku sjede po rampě. Ten muž znásilňuje sestřičky a dojde k jeho zatčení,“ nastínil režisér.

ZÁSADNÍ SCÉNY

„Tu roli má Tomáš Matonoha. A Vítězslav Jandák nám hraje politika z Ústeckého kraje. Z hlediska děje detektivky jsou dnešní scény zásadní. Z hlediska vizuality ale máme zajímavější prostředí, než je zrovna nemocnice,“ konstatoval režisér.

V první scéně se setkal podporučík Mácha (Tomáš Jeřábek) se známým bezdomovcem, kterého hrál Josef Bradna. „Chcete zase dostat průjem? Vám to minule nestačilo?“ káral policista v ušance „bezďáka“ v županu u automatu na bagety. „Ale šéfe, tohle je bezpečný,“ tvrdil smířlivě pacient s bagetami v náručí.

Při sobotním natáčení se v nemocnici a jejím okolí objevila celá známá policejní sestava Čermákem počínaje. Jeho Kuneš se pak ještě v noci proháněl taxíkem v centru Ústí. Nechyběl tu podplukovník Rohan, šéf oddělení v podání Alexeje Pyška nebo Lukáš Příkazký v roli nadporučíka Lupínka, parťáka Kuneše.

Děj se přestěhoval z Krušných hor do krajského města a v druhé sérii hraje jednu z hlavních rolí řeka.

„Točit budeme na desítkách lokací v Ústí, v přístavu, loděnicích, v lanovce na Větruši, v rockových klubech i ulicích města.

Ale zabrousíme samozřejmě i do dalších částí Ústeckého kraje, namátkou na lodě na Labi, do Děčína, Teplic i Litoměřic. Zápletky jednotlivých detektivek samozřejmě prozrazovat nemůžu, ale škála témat je opravdu široká. Budou to příběhy o pašování, pomstě, domácím násilí, rasismu, bankovní loupeži, lásce i žárlivosti,“ řekl kreativní producent Josef Viewegh.

Třináct dílů druhé řady seriálu Rapl filmaři natáčejí celkem sto padesát dní. Poslední klapka padne na podzim. Česká televize by měla druhou řadu seriálu odvysílat v lednu 2019.