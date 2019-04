Litoměřicko - Jedinečný projekt právě probíhá v obci Zahořany. Do vody místního rybníka byly totiž k takzvanému mokrému uskladnění zaměstnanci tesařství, za pomoci jeřábu, ponořeny bloky dřeva určeného pro obnovu částí krovů domu Kalich na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Mokré uskladnění dřeva se před jeho opracováním provádí ve vodních nádržích, a to dvěma způsoby. Ve vodě stojaté – „mrtvé“, to se děje právě v Zahořanech, a proudící – „živé“. Dřevo k „živému“ uskladnění je uloženo v podjezí zdymadla České Kopisty v řece Labi. Máčet se bude až do července.