FOTO: Do Litoměřic opět zavítal Allfest, dnes pokračuje

Litoměřice - Tématem čtvrtého ročníku festivalu je skloubení práce a osobního života.

Bosonozí lidé ve volně splývajícím oděvu s širokým úsměvem si po roce dali sraz v litoměřickém kulturáku. V pátek 18. května začal festival životního stylu Allfest. Zúčastní se ho i písničkář Tomáš Klus, který netradičně vystoupí s přednáškou. Ukážou se herec Jaroslav Dušek, sexuoložka Laura Janáčková nebo psychiatr Radkin Honzák. Tématem přednášek a workshopů 4. ročníku akce je skloubení práce s osobním životem. V kulturním domě najdete desítky prodejních stánků, dílen a výstav, můžete se tam protancovat k extázi nebo se projít po střepech.

Netradiční koncept se ujal. Každý rok mají lidé o festival větší zájem, loni přišly čtyři tisíce návštěvníků. „Říkají nám, že žádný podobný nikde není,“ chlubí se organizátorka Michaela Švejdová. „Oslovujeme všechny smysly. Vzděláváme, ale netradiční prožitkovou formou,“ vyzdvihuje unikum akce.

Organizátorka ji nepojímá vyloženě jako ezoterickou. „Jsou tu alternativní stánky nebo kurzy soběstačnosti,“ připouští Švejdová. „Ale zároveň vystoupení slovenského hip-hopera nebo byznysové mentoringy,“ dodává organizátorka, podle níž se nekonzumní způsob života se světem byznysu může doplňovat.

Jedním z příkladů je i další vystupující, buddhista a multimilionář Libor Malý, který založil Jobs.cz.

Exmanželka českého spisovatele Veronika Vieweghová vystoupila v pátek. „Allfest je záchytným bodem pro lidi, kteří se rozhodnou jít jinou cestou než hlavní proud,“ myslí si. Posluchače zaujala přednáškou o domácím vzdělávání, kterým se svými dvěma dcerami sama prošla. „Vnímám ho jako obrovskou možnost být s dětmi naplno mnohem déle než jen do tří nebo do pěti let,“ tvrdí.

Na okamžik zpátky v dětství

Vieweghová se v Litoměřicích cítí jako doma. Ve městě žila do svých dvaceti let, dosud tam má část rodiny. Když vjíždí na most a uvidí dóm, vrátí ji to do dětství. „Babička bydlela u Zahrady Čech, kde znám každý kout. Jako děti jsme lezly na střechu Koliby a provokovaly hlídače výstaviště,“ vzpomíná. Na litoměřickou základní školu však nejlepší vzpomínky nemá. I proto volila pro své děti domácí vzdělávání, o kterém dnes přednáší po celé republice.

Allfest pokračuje až do nedělního večera, program najdete na stránkách allfest.cz. S rukodělnými výrobky z ořechu tagua tam potkáte i Josèho Ganchosa z Ekvádoru. „Je tu úžasná atmosféra. Spousta věcí k vidění, slyšení, ale i nakupování,“ pochvaluje si. S vidinou výdělku se ale loučil předem. „Mám širokou rodinu, kterou musím podarovat. Takže na Allfestu nejspíš utratím víc, než si vydělám,“ konstatuje s úsměvem Josè.