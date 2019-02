Litoměřice - Objevování tajuplného světa výtvarnice Anny Zemánkové a tvorba originálního sešitu. To byl sobotní program dětí v Litoměřicích, který připravila Severočeská galerie výtvarného umění.

Do díla umělkyně plného fantaskních rostlin a živočichů zasvěcovala lektorka galerie Alžběta Semrádová, s řezáním papíru i vázáním pokreslených listů do sešitu pomáhali Jan Krušina a Ema Šmídová z rukodělného pražského spolku Tysešity. Výstava Anny Zemánkové Radostné poselství do neznáma potrvá v expozici naivního umění a art brut na Mírovém náměstí 24 do 24. února.