Za doprovodu svého dvorního klavíristy Václava Krahulíka vystoupil v litoměřickém Divadle K. H. Máchy zpěvák David Deyl.

David Deyl v divadle zpíval své hity i novinky ze španělské tvorby | Foto: Deník/Karel Pech

Na návštěvníky čekal v rámci turné Děkuji! komorní devadesátiminutový průřez jeho dosavadní hudební kariérou. Na koncertě nechyběly hity jako V ozvěnách, Potají, Počítám, Akorát, Teď hned, Lež a nech si lhát i ukázky z jeho koncertních recitálů. Zazněly také úspěšné skladby The One and Only, Remember Me, A Million Years Ago, ale i nejnovější sklady v rámci Deylovy španělské tvorby jako je Ahora, Mejor Me Voy a další novinky.