Litoměřice – Po otevření uzavření Tyršova mostu v minulém roce se doprava v Litoměřicích znovu zkomplikuje. Tentokrát půjde o znesnadněný průjezd ulicí Českolipská směrem na Trnovany a Úštěk.

„Na uvedenou opravu silnice I/15 je předané staveniště zhotoviteli. V současné době zhotovitel vyřizuje s úřady dopravní opatření," uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Oprava se bude týkat poměrně velkého úseku silnice. Začít by měla u kruhového objezdu Na Kocandě, který je vedle autobusového nádraží. Pokračovat bude kolem výstaviště až na začátek obce Trnovany.



„Řekl bych, že dopravní kolaps bude ještě větší, než v případě uzavření mostu. Samozřejmě plánujeme v období oprav zvýšený dohled nad dopravní situací," uvedl zástupce vedoucího odboru dopravy v Litoměřicích pan Kubíček.



Celá akce bude probíhat v období od srpna do listopadu. Během výstavy Zahrada Čech by ale práce měly být přerušeny. Opravy budou prováděny vždy na polovině vozovky a doprava bude řízena kyvadlově.



DOČKAJÍ SE I LOVOSICE

Silnice se budou opravovat také v Lovosicích. Tam do konce letošního roku proběhne velkoplošná oprava povrchu, a to v úseku od kruhového objezdu u Besedy až do Malých Žernosek. Smlouva pro tuto renovaci ale ještě není uzavřena.