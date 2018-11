FOTO: Chantal Poullain vydražila pro Diakonii přes 800 tisíc

Litoměřice - 24. ročník aukce Diakonie se konal v pátek v litoměřickém hradu. Peníze za vydražené předměty a obrazy použije na opravu objektu v kasárnách.

Statisíce utratili lidé v pátek v hradu za obrazy místních umělců. Ale třeba i za koš lahodných sušenek nebo dřevěné autíčko vyrobené klienty Diakonie. Už 24. ročník aukce moderované herečkou a zpěvačkou Chantal Poullain naplnil hrad.

Poullain je rozehřála dvěma šansony a do aukce přispěla vlastnoručně malovaným obrazem. Moderoval ji s ní zakladatel Diakonie Zdeněk Bárta. Získané peníze využije neziskovka Českobratrské církve evangelické na renovaci domu, který na ni nedávno bezúplatně převedlo město. Jde o jeden z objektů bývalých kasáren pod Radobýlem v Kamýcké ulici.

Diakonie do něj už přemístila dvě chráněné dílny. Ráda by tu i společné chránění bydlení i pro méně samostatné klienty. Rodiče to kvitují s tím, že jejich děti budou v prostředí, které znají. „Diakonie je pro ně druhá rodina,“ poznamenala jedna z matek. Zároveň se osamostatní a budou nablízku. Projekt má už Diakonie hotový a zažádala i o dotaci z evropských fondů.

Loňský rekord, kdy se jí aukcí podařilo získat přes milion, tento pátek Diakonie netrhla. Vydražila ale krásných 810 800 korun. „Vzhledem k tomu, že loni se do výtěžku počítal i dar města Litoměřice 250 tisíc, letošní výsledek je tak vlastně lepší a de facto rekordní,“ uvedla Vladimíra Tomášová z Diakonie.

Nejvíc utratili lidé za betlém, který vyřezal zaměstnanec Domova pro matky s dětmi Svatopluk Pelcl. Byl vydražen za 70 tisíc. Prkénko a kladívko, kterým Poullain odklepávala příhozy, se z koruny vyšplhaly na 47 tisíc. 5,5 tisíce nechala v Litoměřicích sama Poullain za sušenky, prý protože se jí na Vánoce nechce péct.

Nástupce Zdeňka Bárty na pozici evangelického faráře Jiří Šamšula převzal i dar od německých evangelíků 2 550 eur. Bárta kvitoval i kontinuální pomoc města Litoměřice. „Chceme pomáhat dál a dál,“ slíbil místostarosta Karel Krejza, který si spolupráci s Diakonií pochvaloval.