Sedmadvacet let už pomáhá litoměřická Diakonie sociálně slabým a handicapovaným lidem. K přežití této charitativní neziskové organizaci nemalou měrou pomáhají právě benefiční aukce. Posledních sedm let je moderuje herečka Chantal Poullain a nebylo tomu jinak ani letos, kdy si přivezla i hosta v podobě herce a režiséra Antonína Procházky, jenž jí při aukci asistoval.

Opět se dražila díla renomovaných autorů Tomáše Císařovského nebo Antonína Střížka. Nově se letos objevila díla malířů sdružených v Umělecké besedě, kteří do aukce sami svá díla nabídli. To je velmi výjimečné, doposud totiž umělce oslovovala sama Diakonie. Poprvé se stalo, že se umělci sami mezi sebou domluvili a darovali do aukce své obrazy.



Celkovou vydraženou sumu a další podrobnosti přineseme v sobotním Litoměřickém deníku a zde na našem webu.