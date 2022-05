Páteční podvečer v centru Litoměřic patřil výstavám, divadlu i hudbě. Program v rámci Litoměřické muzejní noci připravilo osm oblíbených litoměřických kulturních spolků a institucí. Akce pokračovala také v sobotu 21. května dopoledne.

Muzejní noc v Litoměřicích. Rok 2022. | Foto: Deník/Karel Pech

Návštěvníci mohli zavítat například do Severočeské galerie výtvarného umění, Dílny ručního papíru, Galerie marionet nebo do Muzea Křišťálový dotek. Lidé mohli zavítat také do nově zrekonstruované věže Kalich. V knihovně Karla Hynka Máchy či do Máchovy světničky.