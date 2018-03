FOTO: Centrum genocid otevřelo v Terezíně novou expozici

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče všeobecná sestra. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16240 kč, mzda max. 26500 kč. Volných pracovních míst: 8. Poznámka: Požadujeme:, - odbornou způsobilost dle zákona č.96/2004 Sb., - osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (možnost i bez registrace), - PSS v péči o duševní zdraví výhodou, - morální a občanskou bezúhonnost - výpis z Rejstříku trestů - , Nabízíme:, - zázemí stabilní společnosti, - hlavní pracovní poměr (1 rok doba určitá poté možnost prodloužení na dobu neurčitou), - zařazení a ohodnocení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech , zaměstnanců ve veřejných službách a správě (od 16.240,- do 26.500,- dle praxe), - možnost dalšího vzdělávání, - zaměstnanecké bonusy (penzijní připojištění, stravování s příspěvkem zaměstnavatele, 6 týdnů dovolené), Nástup možný 1.5.2016 / případně dohodou., V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: stella.hanikyrova@plhberkovice.cz, případně na telefonu: 416 808 211 pí Bc. Hanikýřová. Pracoviště: Psychiatrická nemocnice horní beřkovice, Podřipská, č.p. 1, 411 85 Horní Beřkovice. Informace: Stella Hanikýřová, +420 416 808 211.

Potravinářství - Potravinářství Potravinářský dělník13 400 Kč

Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) obsluha strojů a zařízení v potravinářském provozu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13400 kč. Volných pracovních míst: 22. Poznámka: místo výkonu práce: Masarykova č.e. 56, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Jedná se o práci v potravinářském provozu - obsluha strojů a zařízení na balení ovoce a zeleniny, náplní práce je obsluha balícího stroje na ovoce a zeleninu, jeho obsluha a nastavování programů dle druhu baleného produktu, kontrola a doplňování obalového materiálu do balícího stroje, kontrolní vážení zabaleného produktu a skladová manipulace se zabaleným produktem (ovoce, zelenina). Pracuje se v chladu a převážně vestoje ve 12 hodinových směnách v režimu krátký - dlouhý týden. Začátek pracovní doby v 6,00hod. Požadujeme dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, pečlivost a spolehlivost. Nástup do zaměstnanání dle dohody. Způsob kontaktování zaměstnavatele: pro potvrzení doporučenek, v pracovní dny od 9.00 hod. do 10.00 hod.. Pracoviště: Čerozfrucht s.r.o., pracoviště bohušovice nad ohří, Masarykova, č.p. č.e. 56, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Informace: Petr Martinovský, +420 416 725 550.