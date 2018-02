FOTO: Bulvár z Palachovky nebude, míní její obyvatelé

Litoměřice - Z Palachovky bude bulvár, nepřestává litoměřická radnice opakovat během rekonstrukce vytížené ulice. Takové informace jsou ale v hrubém rozporu s tím, co rezidenti Palachovy ulice dennodenně prožívají.

A to i podle zastupitele za koaliční ODS Petra Kubce, který se nad rozporem pozastavil na prvním letošním jednání.

„Situace mezi místními je výbušná,“ upozornil kolegy Kubec, který má na rohu Palachovky ordinaci a také tu bydlí. Kritické podněty od více než desítky rezidentů, které zastupitelům na konci jejich setkání tlumočil, sbíral dva měsíce.



„Tohle nikdy nebude bulvár, ale jen oprava silnice. Buď se šetřilo na nesprávném místě, nebo byly zásadní chyby v projektové dokumentaci,“ shrnul Kubec.

„Křižovatka s Rooseveltovou a Eliášovou ulicí a plocha u kina Máj je pro chodce i řidiče nepřehledná a v důsledku toho nebezpečná. Chybí tu vyvýšený obrubník. Označení silnice a chodníku je nejednoznačné,“ ukazuje jeden z obyvatelů Palachovky Milan Kuřík s tím, že když v zimě překryje silnici sníh, rozdíl mezi vozovkou a chodníkem zmizí zcela.

„Chybějí vyznačené přechody pro chodce. Lidé, kteří tu jsou poprvé, jsou zmatení,“ dodává Kuřík, který se obává především o bezpečí dětí. Rovněž nedávné upozornění kina Máj na Facebooku ukazuje, že novou dopravní situaci v Rooseveltově ulici řidiči nepochopili ani po čtyřech měsících, co je v provozu.

„Záměrem projektanta asi bylo, aby se to tu zklidnilo. To se ale do reality příliš převést nepodařilo,“ uvažuje Kuřík. „Projekt by neměl vznikat jen na papíře, ale obstát i ve střetu s reálným provozem, jehož součástí je i údržba,“ dodává.

To samé řešení přitom firma Projekce dopravní Filip navrhla i na ostatních křižovatkách rekonstruované ulice. Stejně nepřehledná je zčásti dokončená křižovatka s ulicemi Palackého, Tolstého a B. Němcové. Zde mají navíc už při současném provizorním provozu projíždějící autobusy problém s manévrováním. „Ulice je dopravně vytížená. Zejména v ranní špičce,“ líčí Kuřík.

Trnem v oku místních je i nově řešené parkování. Na stání mají auta zajíždět couváním, řada řidičů tak ale nečiní. Část z nich z nedisciplinovanosti a pohodlnosti, méně zkušenější proto, že zvlášť z jednoho směru provozu jde o poměrně nebezpečný manévr. Parkující auta navíc zastaví dopravu v obou směrech. Větší zaparkované vozy jako dodávky pak překážejí na silnici i chodníku.

„Všechny smrady z aut nám jdou do oken. A to jsme zdravé město,“ upozorňuje na jeden z důsledků změny parkování Věra Pavlíčková, která žije v Palachovce od narození. „Jaký bulvár z toho chtějí udělat? Jsou to vyhozené peníze. Nepovedlo se to,“ dodává žena. Kvůli změně parkování už dostává na frak i nově vysazená zeleň, která nemá mezi auty skoro žádný prostor na život.

Podle rezidentů mohla být výrazně kratší i realizace stavby Eurovií. „Při I. etapě se v létě moc nedělo. Práce se rozjely až s blížícím se předáním na podzim,“ popisuje Kuřík.

„Někdy se může zdát, že na místě nikdo není. Ale to neznamená, že se nepracuje. Materiály musejí zrát, tvrdnout a tak podobně,“ reaguje mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.

Cílem kritiky podle rezidentů není stavět barikády rozdílných názorů, ale přijmout taková opatření, aby bylo možné ještě něco napravit. Případně si výhrady vysvětlit, aby bylo v dalších stavebních projektech města možné vyvarovat se podobných chyb. „Jinak se z oslavných článků na údajný bulvár Palachova může nezasvěceným zdát, že je vše bez chyby,“ dodává Kuřík.

Město Litoměřice se spolu s majitelem firmy Projekce dopravní Filip chystá na zmíněné výhrady nespokojených obyvatel Palachovky odpovědět v nejbližších dnech.