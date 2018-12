FOTO: Adventní jarmark v parku Václava Havla v Litoměřicích potěšil i pomáhal

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 18 000 Kč

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) elektromechanik. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Představenstvo Nemocnice Litoměřice, a.s. přijme do pracovního poměru na volnou pozici:elektromechanika. Požadujeme: elektrotechnické vzdělání, znalost s PC. Jedná se o směnný provoz. Nabízíme: Možnost dalšího vzdělávání, po dohodě možnost nezávazné prohlídky pracoviště. Nástup dle dohody. Zaměstnanecké výhody: ubytovna, závodní stravování. Bližší informace vedoucí oddělení centrální údržby Jan Kadeřábek, telef. od 7.00h. do 15.00h., 416723403, e-mail: j.kaderabek@nemocnice-lt.cz, Ing. Bruncvík Milan, telef. 416723561 manažer pro provoz nemocnice.. Pracoviště: Nemocnice litoměřice, a.s., Žitenická, č.p. 2084, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Dagmar Malejovská, +420 416 723 383.