Skoro stoletá tradice, ale fotbalový klub v Chotěšově chybí. Hraje se proto v nedaleké Černivi.

Mladší a starší přípravku v Černivi tvoří děti z Chotěšova, Černivi, Libochovic a i z dalších okolních obcí. | Foto: archiv Miroslava Kalivody

První fotbalový klub byl v Chotěšově založen v roce 1932, ve stejném roce byl podle obecní kroniky do provozu uveden i první telefonní přístroj a silnice do Lovosic se tehdy poprvé dočkala asfaltového povrchu. Zatímco telefon i asfaltem zpevněná vozovka jsou dnes samozřejmostí, organizovaný fotbal vzal v Chotěšově za své před zhruba pěti lety, poté, co se rozpustil tamní tým. Naděje na jeho obnovení do budoucna ale svitla. A to i díky trenérovi Miroslavu Kalivodovi, který se s kolegou věnuje malým fotbalistům v sousední obci Černiv, kde mají týmy mladší a starší přípravky.