„Potvrzuje se to, co dlouhá léta víme, ale v dnešní době často podceňujeme. A to, jak je pro děti a jejich zdravý vývoj sport a pohyb samotný zásadní. Podle údajů ministerstva zdravotnictví má více než pětina dětí ve věku 11 až 15 let nadváhu nebo je obézní,“ varovala sportovní psycholožka a lékařka Lenka Čadová. Do projektu, jehož cílem je podpořit děti po celé zemi a záměrně nemá jednoho jediného vítěze, se přihlásilo více než 1100 týmů ze všech koutů celé republiky.

Samotný projekt inicioval Penny market ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních sportovních klubů.