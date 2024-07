Špatná zpráva pro lidi s dětmi, ale i se psy, kteří v parnech tradičně v Litoměřicích vyhledávají Jiráskovy sady kvůli osvěžení u místních vodních prvků. I když by se zrovna tento parný týden osvěžení hodilo, nebude: fontánky nestříkají.

Podle provozního ředitele a koordinátora městských technických služeb Petra Kurce systém v pátek 12. července zatopily přívalové deště. Na spadlou vodu nestačilo čerpadlo. Systém musí vyschnout, a to si spolu s údržbou podle Kurce vyžádá týden nebo i dva.

Není to poprvé, co fontánky právě v létě, kdy se to nejvíc hodí, nestříkají. Vodní střiky, pítko a vodní hranol, které nesou úryvky z díla Karla Hynka Máchy, byly součástí nákladné revitalizace Jiráskových sadů s pomocí Nadace Proměny podle architekta Zdenka Sendlera.

