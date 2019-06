Rána pro milovníky kulatého „nesmyslu“. A tým mužů FK Litoměřicko po třech letech končí v České fotbalové lize (ČFL), od nadcházející sezony se v okresním městě bude hrát jen krajský přebor. Z výboru klubu odešel dlouholetý činovník Radek Bania i sportovní manažer Pavel Šimkovský. V červenci bude mít klub valnou hromadu, kde zvolí výbor nový.

Sekretář Pavel Grund, který v klubu působí nadále, vysvětluje odchod z ČFL nedostatkem peněz. „Nepodařilo se nám zajistit dost prostředků na příští sezonu,“ vysvětlil.

Lidé si ústup ze soutěže spojují s odchodem předsedy oddílu Radka Banii. Ten skončil k 6. červnu. Podle něj jde ale o dvě nesouvisející věci. „Chci se starat o své dvě malé děti, svůj odchod jsem avizoval už dříve,“ řekl.

Za odchodem klubu z ČFL podle něj stojí nedostatek peněz od sponzorů. „Lidé z Prahy, kteří přišli se svými hráči, se měli postarat o část sponzorů. My jsme svůj podíl splnili, oni ne,“ tvrdí Bania.

Grund jeho tvrzení nepotvrdil. „Když sponzor přislíbí peníze a těsně před smlouvou couvne, je to problém. Samozřejmě se to někomu podařilo méně, někomu více, ale takhle bych to neformuloval,“ reagoval.

Klub má ale prý větší problémy než jen odchod z ČFL a málo peněz od sponzorů.

Neznámé útraty peněz

Podle informací Deníku se v něm během posledních pěti let utrácely peníze, není doloženo za co a věc může mít dohru v trestním řízení. Grund podobné spekulace vyvrací. „Vše je doložitelné,“ ujistil.

Na to, aby mohl klub dál figurovat v ČFL, chybělo asi 750 tisíc. Od města dostal klub dotaci na celoroční provoz přes 2,5 milionu. Grund si nemyslí, že by klub měl něco vracet, byť teď náklady klesnou. „Celkový rozpočet klubu byl asi 6 milionů, nyní to bude asi 4,25 milionu, dotace města představuje jen jeho část,“ přiblížil sekretář.

Další zarážející zprávou pro fanoušky regionální kopané je posunutí plánovaných oslav sta let fotbalu v Litoměřicích z 30. června na září. Podle Banii je ale jediným důvodem vedro a oddálení události je prospěšné všem.

Mladí fotbalisté budou trénovat dál

U práce s mládeží dojde spolu s odchodem mužů z ČFL jen k jedné změně. „Nemáme možnost hrát divizi dorostu,“ přiblížil šéftrenér mládeže Pavel Zuna s tím, že jinak mládež pojede normálně dál. Fungovat bude i nedávno rozjetá spolupráce se SIGI teamem, který čítá bývalé fotbalové reprezentanty a celebrity.

Děti ale ještě toto léto na kempy kanonýra Horsta Siegla nevyjedou. Podle Zuny by totiž zájemci z řad litoměřických mládežníků kapacitu letního fotbalového kempu nenaplnili. Hned od listopadu se ale podle Banii rozjede přihlašování na další ročník.

Spolupráci se SIGI teamem pomohl klubu rozjet sportovní nadšenec Petr Brzák. Ten chystá i publikaci k výročí fotbalu v Litoměřicích. „Ze tří čtvrtin je hotovo,“ sdělil. Knížka bude uvedena možná už na sportovním dni v září.