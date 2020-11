Česká komora fitness upozorňuje na to, že fitness centra, která jsou kompletně zavřená, likvidují především provozní náklady. Nájmy a energie musí platit dál, avšak vládní kompenzace, které měly snížit už jejich jarní ztrátu, nepřišly. „Efektivita pomoci vládních kompenzací je zoufalá,“ říká prezidentka komory Jana Havrdová. „Náš aktuální průzkum ukázal, že kompenzace z jarní části lockdownu pomohly fitness provozovatelům s pouhou jednou třetinou jejich nákladů. Konkrétně pomoc z programu COVID – nájemné za minulou vlnu byla mnohým uhrazena až nyní, se zpožděním v řádech měsíců,“ doplňuje. Nájemné činí většinou 25 procent veškerých nákladů. Nejvíce peněz skončí u energetiků, za vodné a stočné, plyn a úklid. „Významná část provozovatelů navíc splácí úvěry nebo leasingy na vybavení,“ shrnuje prezidentka.

Někteří provozovatelé fitness se museli po jarní vlně bez kompenzace obejít úplně. „My jsme se s majitelem nemovitosti nedomluvili na slevě na nájemném, což bylo podmínkou pro čerpání příspěvku. Takže jsem nedostala nic,“ přiznává provozovatelka fitness na Teplicku Michaela Kalousová. „Ve druhé vlně už taková podmínka není, takže doufám, že moji žádost uznají. Platím mzdy personálu, pojištění. To se nedá nijak změnit, a kdybych neměla našetřeno, už jsem zkrachovala,“ zoufá si.

Podle údajů České komory fitness činí ztráty sektoru po měsíci vládních opatření a úplného uzavření půl miliardy korun. Fitness centra navíc také fungují na sezony. „V podstatě je to tak, že půl roku máte příjem a půl roku ne,“ vypočítává teplická provozovatelka fitness Petra Zykmundová. „Nejvíce lidí chodí od ledna do jara. Přes léto, kdy je teplo, moc lidí ne. Největší boom je samozřejmě po Vánocích,“ přibližuje provoz zařízení Zykmundová.

Pokud by se neměla opatření po Vánocích rozvolnit nebo by přišla nová, souhlasí s tím, že by velká část odvětví přišla ke krachu. „Pokud nestihnete vydělat od ledna do jara, bude to zlé,“ myslí si. Uzavření fitness má navíc vliv i na prodej permanentek, které se často dávají jako dárky pod stromeček. Samotné permanentky představují v podstatě další vlnu omezení příjmů. „Řekněme, že příští týden otevřeme. A lidé, kteří nestihli vyčerpat lekce, teď začnou víc chodit,“ líčí Michaela Kalousová. To mohou být další dva tři týdny, kdy budeme zase bez příjmu. Lidem to ale samozřejmě vyčítat nemůžeme, mají na to nárok,“ dodává smířlivě provozovatelka fitness.

Otužování i jóga on-line

Bez práce či přivýdělku jsou také lektoři, kteří pracují ve fitness centrech jako OSVČ. Dalším lidem třeba neubyl výdělek, chybí jim ale kontakt s klienty a dalšími sportovními nadšenci. Rozhodli se proto pro on-line lekce. Můžete si třeba dvakrát týdně zacvičit jógu u Veroniky Hrabákové, která v Teplicích-Šanově vede studio Jóga Tečka. Jogíni k tomu využívají platformu Zoom.

Dokonce se konala i on-line lekce otužování, kterou dosud zhlédlo více než pět tisíc uživatelů sítě Facebook. Vedl ji potápěč David Vencl, který se chodí otužovat na Barboru. „Když jsem viděl ten zájem o otužování tady v Teplicích a okolí, řekl jsem si, že by bylo ideální udělat sraz na Barboře. Něco základního bych vám řekl a šli bychom do vody. A pak jsem si vzpomněl, že se to vlastně nesmí,“ vysvětluje svůj nápad Vencl. Video je stále dostupné, a pokud ho zhlédnete, dozvíte se například, jak se pohybovat ve studené vodě bez rizik a jaké jsou výhody této aktivity.