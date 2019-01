Litoměřice, Čížkovice - Na sobotní litoměřické demonstraci před protestujícími na náměstí náměstek hejtmanky Arno Fišera (ČSSD) řekl, že čížkovická cementárna Lafarge finančně podporuje obec Čížkovice.

Pane Fišero, prohlásil jste a teď cituji: „Čížkovická spalovna platí Čížkovicím miliony.” Máme to vnímat jako obvinění, že se děje něco nezákonného a máte na to důkaz a můžete ho ukázat?

To nebylo obvinění, jen jsem to řekl.



Potvrzujete tedy, že cementárna je spalovnou?

Já se za to nestydím, že jsem to řekl. Také nevidím na tom nic špatného, když průmyslový podnik se vyrovnává s obyvateli. A obyvatelé se musí rozhodnout, zda ta újma je adekvátní tomu, co ten podnik nabízí. Severočeský kraj je průmyslovým krajem a my se musíme smířit s tím, že žijeme v kraji, který vyrábí 60 procent elektrické energie a vyrábí průmyslové hmoty. To se samozřejmě pak můžeme přestěhovat na jižní Moravu a budeme dýchat krásný vzduch. Je to daň za něco. Jinak já jsem nikoho neobvinil, to se ohrazuji. Řekl jsem, že radnice dostává milionové prostředky, jak v Litvínově, tak v Čížkovicích.



Pane místostarosto Čížkovic Pavle Kimmere, dostáváte od cementárny miliony?

Ne, to není pravda. (Fišera vstupuje do hovoru a nesouhlasí). Řeknu vám, co je pravda. Žádné miliony nedostáváme. (Nyní je přerušen Fišerou: „Podívejte se do vašeho účetnictví obce.”) Pane Fišero, jste špatně informován. My dostáváme miliony od životního prostředí. To znamená ze skládky komunálních odpadů SONO. Z cementárny nedostáváme. Jen 50 tisíc ročně pro neziskové organizace. Takže to není pravda, co říkáte. My miliony nedisponujeme. (Do hovoru vstoupí Fišera: „Bojujte za Čížkovice, nebojujte proti mně.”) Já bojuji za Čížkovice, protože jste neřekl pravdu. (Fišera: „Buďte zdráv. Jinak bojujete málo.”)

Pane místostarosto, zeptám se ještě na něco. Vy máte jiný pohled na cementárnu než starosta Čížkovic Arnošt Waschta. Proč to tak je?

Nevím, asi tím, že starostu si zvou do cementárny. Od té doby, co jsem vyjádřil názor, že s tím nesouhlasím mě nikdo nezve. Nic bližšího nevím. Starosta se chová jako přívrženec cementárny a já jako přívrženec lidí. Bohužel k tomu víc nemohu říct.

Náměstek hejtmanky Arno Fišera dále na sobotní demonstraci uvedl, že 30 milionů dostává město Litvínov od skládkového komplexu Celio, který se nachází na katastru Litvínova. Starosta města Milan Šťovíček se proti rozhodnutí skladovat Geobal 4 neodvolal.

Obce podporované Lafarge Cement

Cementárna v Čížkovicích finančně podporuje některé vybrané obce v rámci sponzoringu. Na webu www.lafarge.cz uvádí: Jednou ročně věnuje Lafarge Cement, a.s. každé okolní obci v oblasti svého působení určitou částku, ze které zastupitelstvo finančně dotuje jednotlivé akce zájmových sdružení, spolků, a obecních zařízení obce. Od roku 2007 přistoupila společnost k cílené spolupráci s obcemi na Litoměřicku, resp. na Lovosicku: Čížkovice, Sulejovice, Úpohlavy, Vrbičany, Siřejovice, Vchynice, Jenčice, Třebenice

Otázky ponechané bez odpovědi

Předseda představenstva Lafarge Cement Ivan Mareš byl seznámen s otázkami Deníku na zastupitelstvu města Lovosic 3. listopadu 2011. Dosud nebyly zodpovězeny. Vybíráme ty nejpodstatnější, jejichž odpovědi by mohly přispět k transparentnosti o spalování nebezpečného odpadu.



Od kdy se plánuje proces spalování jedovatého odpadu z ostravských lagun?

Jste schopen vyloučit, že v minulosti nikdy nedošlo k havárii a nutnosti vypnutí pece a procesu spalování?

Jste schopen zaručit, že všechna měření probíhají a nikdy se nestalo, že by se po dobu delší, jak týden neměřilo?