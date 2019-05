Celkem 115 tisíc korun letos vyčlenila litoměřická strojírenská firma Hennlich na 15 dobrovolných aktivit mladých z Litoměřic. Díky nim si letos a napřesrok lidé ve městě znovu užijí bleší trhy, žáci se dozvědí něco o ekologii a klienti Diakonie i děti ze sociálně slabých rodin se podívají do přírody.

Jubilejní 15. ročník dárcovského fondu společnost opět koordinuje s Ústeckou komunitní nadací. O finanční podporu se letos přihlásilo 17 neziskových projektů mladých, kteří žádali téměř o 133 tisíc korun. „Odborná komise vybrala 15 projektů, které podpoří částkou 115 900 korun,“ vypočítala ředitelka Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová.

Otevřená cesta k velkým dotacím

„Ve vašem věku jsem měl spoustu nápadů, co dělat, ale neměl jsem na to,“ svěřil se ředitel firmy Pavel Šumera mladým lidem, kteří se v úterý 30. dubna shromáždili v konferenční místnosti společnosti. Připomněl, že ČR letos slaví 15 let od vstupu do EU. V té souvislosti zmínil, že díky formátu dárcovského fondu se mladí můžou připravit na žádání o velké evropské granty a dotace.

Hned několik podpořených projektů zaštiťují studenti Gymnázia Josefa Jungmanna. Například Litoměřickou debatní ligu. „Jde o zmenšeninu studentské agory,“ přiblížil gymnazista Jan Koubek. Cílem debatní soutěže, kde proti sobě stojí dvě argumentující družstva, je naučit mladé lidi komunikovat bez stresu před ostatními a vyjádřit svůj názor.

Šumera nápad kvitoval: „Když jsem měl kdysi na gymnáziu mluvit před deseti lidmi, bylo to špatné. Prezentovat něco před větším kolektivem lidí se dá naučit jako cokoli jiného. Když to dobře přednesete, vaše sdělení má mnohem větší váhu. Doporučuji to všem, pomůže to v jakékoli kariéře,“ řekl ředitel úspěšné firmy.

Hennlich opět podpořil také besedy v Okamžiku Martiny Valešové a dalších studentů s názvem Menšiny mezi námi. „Děláme to už od roku 2013,“ připomněl pedagog gymnázia Petr Bašus. Jde o sérii s menšinami nejen národnostními, ale i co se týče sexu či stravovacích návyků. „Další díl plánujeme na podzim s Romy. Příští rok na jaře s muslimy,“ prozradil dějepisář.

Další mladí spolupracují v podpořených aktivitách s organizacemi jako Diakonie nebo Naděje. Za spolutvůrkyni projektu Léto všem dětem Terezu Opočenskou vystoupil vedoucí nízkoprahové zařízení Naděje Jakub Krpeš. „Společně jsme vytvořili projekt léta pro děti ze sociálně vyloučených skupin. Aby se mohly vytrhnout ze svého prostředí,“ vylíčil.

Denisa Prahová spolupracuje s Diakonií. „Chceme klienty poslat na dva víkendy do přírody,“ popsala koordinátorka dobrovolníků v organizaci Monika Marková. Lidé s handicapem mají díky podpořenému projektu vyjet na farmu v regionu, kde se mají postarat o zvířata.

Za 15 let Hennlich podpořil 231 projektů částkou přesahující milion korun. „Věřím, že jsme měli možnost podílet se na celé řadě superzajímavých myšlenek,“ shrnul Šumera.

„Za největší devizu 15 let fungování programu považuji hromadu mladých, kteří si mohli vyzkoušet, že vlastním přičiněním lze ve svém okolí něco k lepšímu opravdu změnit,“ řekl za komunitní nadaci Petr Veselý.