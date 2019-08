Úštěcká přehlídka začíná dnes v 19 hodin v kině v ulici 1. Máje vedle školy, potrvá hodinu. Vstup je zdarma. Dramaturgem akce je amatérský filmař Pavel Starý. „Prohrabával jsem archiv, připravoval do noci snímky, převáděl je do digitálu a stříhal,“ vylíčil intenzivní přípravy, kterým se věnoval v uplynulých týdnech.

Díky této dřině uvidíte třeba budovatelský snímek o Úštěku z roku 1976, kde staví lidé hasičárnu v „Akci Z“. Starý pustí i oblíbené Městečko Úštěk, které běželo v 60. letech v českých kinech ve filmovém týdeníku. Nebo jeho vlastní snímek o Starém Týnu z roku 2007.

Vznik každoroční přehlídky před sedmi lety inicioval tehdejší starosta Pavel Kundrát, který se Starým v roce 2011 vyrobil i film k výročí 650 let města. Úštěcký biograf, kde snímky promítnou z digitálního projektoru na velké plátno, je jinak řadu let zavřený a konají se tam jenom školní akademie, v minulosti tam krátce cvičil i místní sbor.

Kino je ve špatném stavu, po této akci ho zavřou. „Nyní prodlužujeme poptávkové řízení na projektanta kompletní rekonstrukce,“ prozradil stávající starosta Jan Mazíni s tím, že opravený objekt by v budoucnu pravděpodobně sloužil nejen k promítání, ale i jako multifunkční prostor pro kulturní akce a školu. Na financování bude město hledat vhodný dotační titul.

Další ročník filmové přehlídky se tedy pravděpodobně uskuteční v kulturním domě, kam se přesunou i školní akce, případně na nádvoří městského hradu.

Největší úspěch u diváků v uplynulých ročnících měl prý Starého snímek Úštěk dříve a dnes, který se pouštěl předloni. Historik Bohuslav Košťál mu poskytl dobové pohlednice a fotografie Úštěku a filmař pak snímal stejná místa. „Bylo to těžké. Když jsem chtěl točit Úštěk ze stráně, dost dobře to nešlo, protože tam mezitím vyrostly stromy,“ podotkl Starý. Oříšek prý bylo také udělat snímek náměstí bez lidí a aut.

Pavel Starý v tvorbě pokračuje. „Teď sbírám záběry na film, který by mohl mít název Jak běží čas. Točím náměstí, krajinu okolo, lidi, něco ze školy a školky a domova důchodců. V zimě bych to chtěl stříhat,“ přiblížil. Filmař dříve létal na rogalu a z výšky také snímal okolí Úštěku. Dnes dělá podobné panoramatické záběry z dronu. V pátek lidé svrchu uvidí ty z kamenolomu Dubičná z roku 2017.

Úštěcká přehlídka je jednou z akcí, které léto filmovým fanouškům tradičně dopřává, a to i v našem regionu. Kasaštyky i nezávislé filmy si pod širým nebem dopřávají lidé ve městech i obcích. Například ve středu dotáhl 4 projekce v Roudnici nad Labem Kinematograf bratří Čadíků. Ten už dříve zavítal do Lovosic i Štětí. Na Litoměřicko se ještě jednou vrátí, a to 26. srpna do Křešic. Čadíci od lidí vybírají na dobročinné účely. Třeba ve Štětí získali skoro pět tisíc korun pro Konto Bariéry.

Velký filmový festival chystají na konec léta Litoměřičtí. 19. ročník akce, kterou vyhledává i řada přespolních cinefilů, se uskuteční poslední prázdninový víkend 30. srpna–1. září. „Filmáč“ nabídne řadu výrazných snímků, které není běžně možné vidět na velkém plátně a jejichž ústředním tématem je touha a vášeň.

Akci zahájí přespříští pátek v 18 hodin v litoměřickém kině Máj česká předpremiéra jihokorejské černé komedie Parazit, která bodovala i na festivalu v Cannes. „Uvede ji Kamil Fila, jehož recenze patří k oblíbeným a směrodatným na poli české filmové kritiky,“ vypíchla jedna z hlavních pořadatelek festivalu Hana Galiová s tím, že jeho podrobný program najdete na www.fifeli.cz.