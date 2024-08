Konec letních prázdnin opět přinese svátek všech milovníků světové kinematografie. Chystá se 24. Filmový festival Litoměřice. Na čtyřech místech se uskuteční od 30. srpna do 1. září. Diváci se mohou těšit na celkem pětadvacet snímků, dvě výstavy, čtyři koncerty a dokonce ukázky špičkové závěsné akrobacie.

Festival organizuje Kinoklub Ostrov. „Divákům nabízí nesoutěžní filmový program kombinující ověřené tituly promítané z 35milimetrového pásu s odvážnými formálními postupy aktuální tvorby světových festivalů a jinde nezhlédnutelné filmy, například s živým hudebním doprovodem,“ upozorňují pořadatelé.

Některé snímky festival uvede ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v České republice.

Diváci se vypraví do kina Máj, divadla K. H. Máchy, do letního kina na Střeleckém ostrově a také do litoměřické galerie Gotické dvojče.

Podrobný program a další informace najdete na stránkách festivalu fifeli.cz.

Nabídka bude opravdu pestrá. Galerie představí díla Svatopluka Klimeše a Briggite C. Reichl na společné výstavě První setkání. V kině Máj se mohou obdivovatelé umění potěšit 30. srpna od 17 hodin na vernisáži výstavy Skrytý půvab. Představí výběr prací studentů ateliéru Aplikovaná fotografie Fakulty umění a designu UJEP. „Vystavovaná díla budou ke zhlédnutí i v divadle K. H. Máchy,“ upozorňují pořadatelé.

Z koncertů lze vyzdvihnout například vystoupení formace Midi Lidi v sobotu 31. srpna od 22 hodin na Střeleckém ostrově. A silný zážitek jistě připraví i Alžběta Tichá s mistrovským uměním závěsné akrobacie. „S tím jste se mohli setkat například v Národním divadle či na Jatkách 78 v inscenacích Matěje Formana, v choreografiích Elišky Brtnické, na Letní Letné a v řadě dalších novocirkusových projektů uvedených v ČR a zahraničí,“ vypočítávají organizátoři festivalu.

| Video: Youtube

Tím hlavním ale budou filmy. A těch bude požehnaně, více než dvě desítky. Ve světle podtitulu letošního festivalu, který zní Úhel pohledu, nahlédnou diváci do mnoha zemí světa a do mnoha období filmové historie i tvorby aktuální. Kupříkladu v pátek 30. srpna od 18 hodin proběhne v kině Máj regionální předpremiéra snímku Amerikánka. Režisér Viktor Tauš v něm vypráví příběh netradičním stylizovaným jazykem, který připomíná surrealistický gejzír plný barev, života a snů. „Byť ve filmu není jediná realistická scéna, intenzivní pocit reality mysl diváka ani na chvíli neopustí. Nic není skutečné, a přesto je úplně všechno, co na plátně uvidíte, skutečné. Příběh. Postavy. Jizvy. Všechno je autentické. Děti zde hrají opravdové postavy opuštěných dětí a jelikož jsou samy převážně z dětských domovů, sytí příběhy svých postav vlastními osudy,“ avizují pořadatelé.

Hosty na exkluzivní předpremiéře budou režisér Viktor Tauš, herečky Pavla Beretová, Julie Šoucová i Klára Kitto (představitelky Amerikánky), Magdalena Borová a dětští protagonisté.

| Video: Youtube

Na plátnech ožije Dvanáct rozhněvaných mužů z roku 1957 (30. 8. od 12.00, Kino Máj), hit loňského Berlinale Dospěláci (31. 8. od 9.00, Divadlo K. H. Máchy), Anomalisa slavného režiséra Charlieho Kaufmana a úspěšného animátora Duka Johnsona oceněná Velkou cenou poroty na festivalu v Benátkách v roce 2015 (31. 8. od 13.15, Divadlo K. H. Máchy); unikátní Soukromý život kočky z roku 1944 zas nechá v krátké metráži nahlédnout za oponu zvířecího světa (1. 9. od 14.15, Divadlo K. H. Máchy).

Nabídka 24. Filmového festivalu Litoměřice překypuje silnými příběhy a často neotřelými pohledy na svět, člověka a jeho duši.