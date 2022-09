Obyvatele Úštěka, které reportér Deníku oslovil, filmaři neotravují. Naopak. „To, že nám občas zavřou hospodu, nám nevadí, protože se filmaři s námi vždycky nějak vyrovnají,“ potvrdila hospodská Míla Piskačová z hospody Pod Podloubím.

Miloslava Vosáhlová z pekárny na náměstí zatím zažila jen jedno „pohádkové“ natáčení. „Filmaři nám nevadí. Naopak nám to přinese i nějakou korunu navíc, herci a štáb si tady nakoupí pečivo nebo zajdou na kafíčko,“ dodala.

Její slova potvrdila i referentka městského úřadu Jana Buchtová. „Nikdy jsem neslyšela, že by si místní nějak stěžovali. A to mám mezi nimi dost známých, takže kdyby byly nějaké zásadní připomínky, určitě by se ke mně donesly.“

Samotný Úštěk se zhruba 2 900 obyvateli si kromě Králíčka Jojo s americkou herečkou Scarlett Johansson a Rebelů zahrál například i ve Zdivočelé zemi. Hlavní roli v ní ztvárnil Martin Dejdar. V prvním díle úspěšného seriálu stojí před kostelem a fara představuje budovu zemědělské správy. Ale to zdaleka není všechno.

Ve městě se natáčely i scény pro film Zámek v Čechách. „V našem kostele si zahrála Jiřina Jirásková,“ připomněla jednu z filmových rolí Petra Kasperová,

Svou úlohu sehrál Úštěk i ve filmech 3 sezóny v pekle, Křížová vazba, Solomon Kane, Kolja nebo Hlídač č. 47. „Jedno z oblíbených filmově-turistických míst je z oscarového Kolji. Jde o dům na Mírovém náměstí, kde pan Louka, kterého hrál pan Svěrák, našel v okapu šperk za deset korun,“ dodala Kasperová.

Nenechte se nalákat na erotickou podívanou v pivnici Pod Podloubím, kde ve filmu Místa obsluhovaly dámy nahoře bez. Přestože má pivnice skvělou atmosféru, tuhle podívanou doopravdy nenabízí. Poněkud matoucí jsou schody, po nichž chodil Karel Roden ve filmu Hlídač č. 47. Zatímco ve filmu to vypadá, že Karel Roden kráčí do města, ve skutečnosti jsou to schody na poutní místo Ostrý nedaleko od Úštěku, které v letech 1703–1707 vystavěli jezuité.

Nejnověji je Úštěk jednou ze čtyř vytipovaných lokací na natočení komerční reklamy. „Aktuálně jsme ve výběrovém řízení a jednáme s produkcí, ale jestli nás vyberou, to se teprve uvidí,“ prozradila Petra Kasperová nejnovější zájem filmařů.