Hudební festivaly k létu patří. Městské vyhlášky o rušení nočního klidu však tyto akce regulují a pro některé mohou být i likvidační. To je i případ multižánrového festivalu, který se měl konat v Lovosicích.

Hudební festival. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Radim Tuček

Multižánrový festival Osmička se měl konat v polovině července v lesoparku Osmička v Lovosicích. I přes to, že mělo jít o už 4. ročník, se pořadatel a město Lovosice nedokázali dohodnout na podmínkách nezbytných pro konání této akce a pořadatel ji následně zrušil. A to i přes to, že město udělilo výjimku z rušení nočního klidu do jedné hodiny ranní, s čímž pořadatel nesouhlasil.