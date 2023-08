Farma se věnuje hlavně rostlinné výrobě, zaměstnává kolem 30 lidí. Na 3 200 hektarech ve Straškově a okolí pěstují pšenici, ječmen, kukuřici, hrách, soju a řepku. CleverFarm poskytuje straškovské farmě snímky ze satelitu. „Vidíme naše pozemky i s historií, kde se jak dařilo. Dokážeme potom lépe řídit dávkování dusíkem. Aby se nedával plošně, ale například sem žádnou dávku, tam poloviční, tady plnou,“ popsal šéf firmy Ondřej Dvořák.

Mapu pozemků, na které si ředitel farmy může prstem zazoomovat, ukázal přímo na svém mobilu. „V precizním zemědělství jedeme už nějakou dobu. S CleverFarm spolupracujeme už osmým rokem, jsme jejich zákazník číslo jedna, pomáháme vyvíjet jejich software,“ dodal ředitel farmy. Podle Dvořáka řadí straškovský podnik velká strojírenská firma John Deere mezi pět procent nejdigitalizovanějších zemědělských podniků v České republice.

Jak to celé přesně funguje, Deníku popsal Petr Koňata z CleverFarm. „Moderní traktor má nahranou mapu. Má za sebou připojené rozmetadlo s hnojivem a už ví, že když přijede sem, má toho hnojiva hodit trochu víc, tady trochu méně,“ vysvětlil Koňata. Moderní traktory, využívané na polích Podřipska, navíc mají senzory a jejich výstupy pomáhají tvořit další doplňující mapu, podle které lze farmařit chytře.

Využívání podobných dat představuje pro Astur Straškov a další firmy zapojené do precizního zemědělství finanční úspory. Zároveň si počínají šetrněji k půdě a spodním vodám. Do vzduchu vypustí i méně skleníkových plynů. Jak vyplývá z dalších vysvětlení lidí z CleverFarm, interpretace všech získaných dat vyhodnotí i to, jestli je vhodné pěstovat na konkrétním místě konkrétní plodinu, nebo by třeba byla lepší změna.

Technologická firma poskytuje straškovské farmě i meteostanice pro přehled srážek a větru v oblasti. „Díky kombinaci údajů jsme schopni vyhodnotit i vysokou pravděpodobnost výskytu plísně nebo škůdce, můžeme včas zachránit porost,“ dodal Koňata z firmy, která má sídlo v Brně a Praze. Zákazníky má tento technologický start-up nejen v Česku, ale hodně jich je i na Slovensku. A také jsou někteří i v Polsku nebo Řecku.