Nechoďte dovnitř, je to tu nebezpečné. Nejen samotný Fafák opředený pověstmi, ale i houštiny v okolí této legendární vily nad Litoměřicemi. A to zvlášť v noci, kdy ožívají denní spáči, divoká prasata. Takové dobré rady rozdává u ruiny, lidově zvané Fafák, 62letý František Zubo, který bydlí v nedalekém domečku.

Čerstvě ho tím pověřil litoměřický podnikatel Miloš Náprstek, jehož firma MAAD Group Fafák i s rozlehlými okolními pozemky nedávno koupila. Zubo tu bydlí už tři roky. Za tu dobu stihl i s pomocí městského úřadu vyklidit ruinu a její okolí od převážné části nepořádku, který sem navozili nepoctivci. I od toho, který tu zůstal po sprejerech, narkomanech a bezdomovcích.

Chodí sem ale i lidé z pochopitelné zvědavosti. Také pro ně ale představuje ruina nebezpečí. Zubo sám občas slyší až do domečku, jak v domě spadnou těžké tašky ze střechy. Nedávno spadla celá velká část střechy, když napadl těžký sníh. „Bylo to v půl třetí ráno, to byla řacha jako hrom,“ popisuje muž. Zvlášť teď v létě večer je tu nebezpečno i kvůli divokým prasatům. Okolí je velmi zazvěřené, nedaleko je krmelec. I jeden z psů, který muže doprovází na každém kroku, má čerstvý šrám od divočáka.

Staré zdi Fafáku hodně pamatují. Ruinu domu, kde žili esesáci, má nový majitel

Neformální strážce Fafáku pochází ze Slovenska, kde se věnoval geologii. Později žil v Praze, od roku 2007 v Litoměřicích, aktivní byl v místní kopané. Do Litoměřic už v 80. letech jezdil nakupovat ovoce na zavařování. Pamatuje Fafák jako bytové zázemí pro zaměstnance státního statku. „Byla to nádherná budova,“ vzpomíná.

V roce 2019, kdy se sem nastěhoval, protože chtěl mít klid, měl tu čest už s ruinou. Přesto Fafák pořád láká zvědavce. Chodí sem i Němci ve skupinkách včetně mladých lidí. „Buď jdou podle internetu, nebo může jít o potomky německých vojáků, kteří tady sloužili za války,“ uvažuje Zubo.

Pak ve sklepě, kde zná každý kámen a nepotřebuje si svítit baterkou, ukazuje díru, kde mohlo něco být, ale už není. Vzpomíná s úsměvem také na to, jak k Fafáku zabloudili japonští turisté, když hledali nedaleký kopec Radobýl.

Kam na výlet? Můžete se svézt Švestkovou dráhou, přinášíme osm tipů

Správcovský domeček za Fafákem, kde František Zubo bydlí, pamatuje leccos. I velký protidrogový zásah z uplynulých let. Byla tu varna pervitinu, lidé si sem pro něj jezdili i taxíkem. Dnes to tu je ale jedna velká idyla s výhledem na Litoměřice z balkonu. Odsud Zubo občas hází brambory divokým prasatům, která ho už znají po čichu. Divočákům je zvyklý nanosit haluze i kolem Fafáku. Jak se sám přesvědčil, v noci si na nich pochutnávají i srny.

Je rád, že Fafák i s domečkem, kde bydlí, nedávno od Švýcara Franze Josefa Rupfa koupil někdo z Litoměřic. Věří, že z něj udělá něco smysluplného. V MAAD Group zatím plány s Fafákem ladí, chtěli by ho zachovat a opravit. „Nějaké záměry máme, ale to je běh na dlouhou trať a věc obrovských investic,“ řekl již dříve Deníku Miloš Náprstek s tím, že se plány pohybují v oblasti turistického vyžití a cestovního ruchu.