Potvrdil to mluvčí policie Daniel Vítek. „Je to záležitost na delší dobu. V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho ještě vyšetřování potrvá,“ sdělil mluvčí policie, která po příčinách výbuchu pátrá společně s hasiči.

Předběžné materiální škody po explozi, ke které došlo v noci 5. července, odhaduje společnost Agrofert, po níž Preol spadá, na 200 milionů korun. Jak uvedl mluvčí koncernu Karel Hanzelka, je poškozena pouze část extrakce, což je jedna ze čtyř výrobních linek.

„Ostatní linky začneme postupně uvádět do omezeného provozu v průběhu srpna. Vynakládáme maximální úsilí pro to, abychom zajistili provoz navazujících výrob z dovážených surovin a meziproduktů tak, abychom co nejvíce uspokojili poptávku našich zákazníků,“ řekl Hanzelka a připomněl, že k události došlo v době, kdy byla v Preolu naplánována každoroční odstávka všech provozů a jejich plánované opravy.

„Žádná pracovní místa našich zaměstnanců nejsou ohrožena. I nadále budeme dělat maximum pro to, abychom obnovili chod společnosti co nejdříve,“ dodal mluvčí Hanzelka.

Podle prvotních odhadů došlo v jedné z budov Preolu k výbuchu vysoce hořlavého hexanu. Jedná se o těkavou látku, která se používá k vyextrahování oleje po vylisování olejnatých semen.

Výbuchu předcházel výjezd podnikových hasičů. Ti 5. července v noci zamířili k zahoření kabeláže v separátoru řepky.

Problém ale nastal po uhašení. Při odchodu z budovy došlo k výbuchu a ke zranění tří zasahujících hasičů. Jeden z nich utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Další dva muže se středně těžkými zraněními převezly sanitky do nemocnic v Ústí nad Labem a Litoměřicích. Zdravotní problémy měl na místě ještě čtvrtý člověk, toho ale výbuch přímo nezasáhl, do špitálu putoval se srdečními problémy.

O síle výbuchu svědčí i fakt, že některé plechy z haly odlétly až na nedalekou železnici, která areálem chemičky vede.

Podle svědectví rybářů, kteří z protějšího břehu nedaleké řeky Labe celé neštěstí viděli, došlo nejdříve k velkému výbuchu, poté se z oken budovy vyvalil kouř a jiskry.