Fotovoltaika by měla městu ulevit s rostoucími cenami energií. Za rok 2021 zaplatilo za teplo, elektriku a plyn do úřadu i příspěvkovek 38,6 milionu. Dodávky mají Litoměřice fixované do konce roku, uvedla mluvčí Eva Břeňová. Ceny za energie na další období budou jistě dražší.