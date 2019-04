Vášnivý turista Eliáš Molnár nedávno inicioval vznik půjčoven chodeckých holí v Českém středohoří. O budíček mají na jeho „královně“ kvůli východu slunce postaráno. „Často jsme rádi, že nás kolem páté hodiny ranní návštěvníci probudí a východem slunce se můžeme pokochat i my. Když je pak z okna pozveme na teplý koláč a kávu, jsou z toho hezké momenty,“ říká Molnár.

Naposledy jsme se potkali při instalaci jedné z půjčoven chodeckých holí pod Milešovkou. Kolik jich už funguje a jaký je o hole zájem?

Nedávno jsem umisťoval třetí půjčovnu ze čtyř plánovaných. Hole si tedy mohou turisté nyní zapůjčit na cestě z Bílky, Milešova a Černčic. Velemín má svou půjčovnu od minulého týdne, a tím je projekt kompletní. Zájem je obrovský a z toho mám velikou radost. O víkendech je holí dokonce nedostatek, ale díky dárcům naštěstí stále přibývají.

Jak jste se dostal k provozování turistické chaty na Milešovce?

V případě Milešovky to byla naprostá náhoda. Jezdil jsem tam nejprve pomáhat kamarádovi, který pak Milešovku opustil, a tak zůstala většina práce na mě. Nyní to táhneme s kolegou Ondřejem ve dvou a nesmírně nás to baví. Na začátku jsem toho o provozu moc nevěděl a chtěl jsem jen, aby u nás bylo turistům co nejlépe. Samozřejmě jsem nasekal hodně chyb, ale spokojení návštěvníci mi vždy dodali elán do další práce.

A k turistické chatě na Řípu?

Co se týče Řípu, který jsme přebrali 1. dubna, zúčastnili jsme se menšího výběrového řízení. Majitelé objektu, tedy Lobkowiczové, nebyli s dřívějším nájemcem spokojeni, což se brzy rozkřiklo. A tak jsme nabídli své zkušenosti z Milešovky. Majitelé Řípu se k nám přišli podívat a byli spokojení.

