Cyklisté už vyšlápli do nové turistické sezony. Na Litoměřicku je ke kratším výletům i dlouhým výpravám láká především Labská stezka , protínající region podél řeky Labe.

Přehlednou interaktivní mapu s přesnou adresou nabíjecí stanice a odkazy nabízí například portál e-biker.cz. Nechybí vyhledávání podle vybraných parametrů, plánování trasy a po přihlášení ani možnost komentovat nebo přidávat fotky. Pro podrobnosti může uživatel otevřít karty jednotlivých míst.

Také portál 74b.cz nabízí interaktivní mapu s vyznačenými nabíječkami. Zde je na první pohled vidět, které jsou k dispozici a které jsou nepřístupné, třeba v momentálně uzavřených areálech. Cyklista zde snadno zjistí otevírací doby jednotlivých míst. Portál, službu Sev.en Energy for Bikers a síť složenou z nabíjecích stanic PowerBox.One provozuje energetická skupina Sev.en.

Propracovanou službu cyklisté najdou také na stránce powerbox.one. Přes body na mapě tam lze otevřít karty jednotlivých nabíjecích míst včetně mnoha podrobností i kontaktních údajů.

Projekt KdeNabiju.cz nabízí v mapě i pár dalších nabíjecích míst a návod, jak si ji přenést do svého mobilního zařízení. Při hledání elektrocyklistům pomůže i portál cyklistevitani.cz a nebo filtr na portálu mapy.cz.

Nabíjecí stanice pro elektrokola. Ilustrační fotoZdroj: se svolením Powerbox

Kde nabít elektrokolo u Labské stezky v Ústeckém kraji: Štětí, penzion a restaurace Oáza, Čs. Armády 146

Štětí, hotel Sport, Družstevní 400

Račice, Labe Aréna, Račice 130

Vědomice, Sporthotel BK Pod Lipou - Cyklokemp Pod Lipou, Vědomice 15

Vědomice, Meva-Tec, Roudnická

Chodouny - Lounky, Bistro U Trumpetky, Lounky 127

Litoměřice, Střelecký ostrov 488

Litoměřice, Dobrá Bašta, Mezibraní 5

Litoměřice, Penzion Laterna, Velká Dominikánská 99

Terezín, Cyklistický klub Slavoj Terezín, Akademická 409

Lovosice, restaurace Beseda, Dlouhá 83/4

Velké Žernoseky, občerstvení U Přívozu

Ústí nad Labem, Labská bašta, Střekovské nábřeží 981

Velké Březno, restaurace Tivoli, Alej sportovců 148

Děčín, Kemp Děčín & Cyklostop, Polabí (Rytířská)

Děčín, infocentrum Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3

Děčín, infocentrum, Karla Čapka 5

Děčín, restaurant s přívozem Dolní Grund, Dolní Žleb 28

Horní Počaply, sportovní areál, Horní Počaply 264 Údaje jsme čerpali ze zmíněných portálů.

Celá Labská stezka měří od pramene Labe v Krkonoších až k ústí řeky do Severního moře v německém městě Cuxhaven 1270 kilometrů. Cestou nabízí obrovské množství přírodních, architektonických i kulturních zážitků. V České republice je jen její menší část, asi 370 kilometrů. Označuje se jako cyklotrasa číslo 2 a prochází Královéhradeckým, Pardubickým, Středočeským a Ústeckým krajem.

V Ústeckém kraji měří Labská stezka asi 96 kilometrů. Spojuje města jako jsou Štětí, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín. „Během putování po Labské stezce mohou cykloturisté navštívit například Lobkowiczký zámek v Roudnici nad Labem, světoznámý Terezín, historické centrum města Litoměřice, hrad Střekov nebo zámek v Děčíně. Unikátním zážitkem je pak průjezd údolím Porta Bohemica, kde řeka Labe vytvořila nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Z Ústeckého kraje pokračuje dále Labská stezka do Německa, kde je označována názvem Elberadweg,“ uvádí kromě řady dalších zajímavostí portál Labská stezka v Ústeckém kraji. Ten zároveň na facebookové stránce nabízí aktuality a tipy z této oblasti.

Litoměřice lemuje Labská stezkaZdroj: Destinační agentura České střehodohoří

Kdo by chtěl Labskou stezku projet celou naráz, měl by si podle samotných cyklistů rezervovat alespoň dva týdny volna. Se zajímavou radou přichází Turistický magazín: „Znalci doporučují jet německou část proti proudu řeky kvůli převládajícímu směru větru.“

Hlavním budovatelem a investorem do infrastruktury na Labské stezce je od roku 2010 Ústecký kraj. Nejnovějšími úseky jsou úsek Hněvice – Račice a úsek Třeboutice – Nučnice, které byly dokončeny v roce 2020. Na čátku roku 2024 začala výstavba asi 1 kilometr dlouhého úseku u obce Okna mezi Nučnicemi a Lounkami. „Součástí stavby je i nový most přes Úštěcký potok. Realizace je plánována na letošní rok, takže cyklisté budou moci po novém a bezpečném úseku Labské cyklostezky jezdit již v cyklistické sezoně 2025,“ uvádí Destinace České středohoří. Ta má na starosti marketing oblasti.