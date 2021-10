Jak přiblížil její vlastník a zároveň developer projektu Jakub Helus, vodní elektrárna je v provozu prakticky nonstop celý rok a má výkon okolo tří megawattů. V případě výpadku je zajištěné náhradní napájení hubu z jiného zdroje. „Tato akce trvala asi jeden a půl roku. Nejprve se položila větší část kabelů na území města, které vedou přímo z elektrárny,“ uvedl Helus a poukázal, že v současné době jsou hlavní překážkou budování nových obnovitelných zdrojů, jako jsou vodní, větrné nebo bioplynové elektrárny, především extrémně dlouhé povolovací procesy, které trvají 10 až 15 let.

Celková kapacita hodinového nabíjení odpovídá energii potřebné k ujetí 15 tisíc kilometrů. Hub se skládá ze 16 nabíjecích stanic, přičemž čtyři provozuje společnost Ionity, osm Tesla a čtyři jsou pro město Lovosice.

Starosta Lovosic Milan Dian připomněl, že kromě nabíječek je na zdroj z vodní elektrárny v Píšťanech napojený také lovosický zimní stadion, krytý plavecký bazén nebo centrum kultury Lovoš. „Lovosice bojují se stigmatem průmyslové a špinavé aglomerace. Snažíme se ukazovat, že opak je pravdou. Chceme, aby se Lovosice staly skutečným smart městem a základem toho je i propojení technologie a ekologie. Jedině tak lze zachovat životní komfort a přitom se chovat odpovědně k přírodě. Předpokládá to ale také posun v myšlení lidí a větší sounáležitost, odpovědnost a mnoho práce,“ uvedl Dian.

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického je infrastruktura v ČR v poměru k registrovaným elektroautům nyní poměrně rozšířená. „Uvádí se, že poměr má být jedna nabíječka na deset vozů. My dnes máme jednu na šest registrovaných vozů. Jen letos bylo v Česku od začátku roku vyrobeno 90 tisíc elektrovozů a plug-in hybridů. To je necelých 11 procent produkce všech osobních aut,“ popsal Muřický.

Do budoucna budou mít podle něj obce a města povinnost mít asi jednu třetinu aut ve svém vozovém parku s minimální emisní stopou 50 gramů oxidu uhličitého na 100 kilometrů. Vzhledem k tomu, že elektrovozy jsou dražší investicí, je stát podle Muřického připravený obcím a městům pomoci s náklady. Dotace budou směřovat také na pořízení vozidel veřejné hromadné dopravy. „Celkově to máme napočítané do roku 2030 asi na 33 miliard korun, šest miliard by mělo jít do dotací na infrastrukturu,“ doplnil Muřický.

Mezi majiteli elektrovozů, kteří ve čtvrtek do Lovosic přijeli, byl i Petr Kohn z Litoměřic. Teslu vlastní už čtyři roky a oproti autu na naftu, které měl předtím, si ji nemůže vynachválit. „Elektromobil si běžně nabíjím doma ve své garáži. V případě delších cest nastavíme trasu do navigace a auto si přes aplikaci samo řekne, kdy je potřeba nabít a najít si nejbližší nabíjecí stanici. Ve srovnání s běžným autem je trasa tisíc kilometrů o hodinu a půl až dvě hodiny časově delší. Na druhou stranu nejsem z cesty unavený, protože si každé tři hodiny na půl hodiny zastavíte, odpočinete a jedete zas dál,“ popsal Kohn. Jeho model Tesly ujede na jedno nabití 300 až 400 kilometrů v závislosti na tom, zda jede po dálnici, nebo na silnicích nižších tříd.