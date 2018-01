Dva dny, dva útoky na policisty na Litoměřicku

Litoměřicko - Agresivní opilec se vrhl na terezínského strážníka. Naběhl si.

Málokdo by neznal terezínského strážníka Tomáše Rotbauera. Právě on byl minulý týden terčem útoku opilého muže v lovosickém nákupním středisku Billa. Nešlo ovšem o jediný případ napadení policisty v civilu. Další strážce zákona skončil v nemocnici poté, co ho několik mladých mužů surově zbilo v Litoměřicích.

„Ve středu večer jsem přišel do obchodu, kde jsem u regálů uviděl silně podnapilého staršího muže, který se plnými hrstmi ládoval ovocem a zeleninou,“ vypráví Tomáš Rotbauer.

Muže slušně vyzval k zaplacení zboží a upozornil ho na to, že jeho chování je nehygienické. Odměnou mu byly jen hlasité urážky a vyhrožování. „Nebál se mi nadávat do zku*venejch fízlů nebo policejních zm*dů a vyhrožovat, že mě podřízne,“ vypráví dále Rotbauer.

Muže se i nadále snažil slovně uklidnit, 53letý opilec ovšem začal strážníka fyzicky napadat. „Nešlo se s ním vůbec bavit, jeho agrese posílená alkoholem narůstala. Ve chvíli, kdy mě chtěl udeřit pěstí, jsem musel použít donucovacích prostředků a muže zpacifikovat,“ líčí strážník.

Agresor skončil na policejní stanici, kde prodělal dechovou zkoušku a vyslechl si oznámení podezření pro trestný čin vyhrožování úřední osobě. „Zkouška vykazovala přes dvě promile alkoholu v dechu,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Tomáši Rotbauerovi se podobná situace v minulosti už jednou stala. Shodou náhod byli jejími hlavními aktéry dva mladí muži, kteří jen den po incidentu v lovosické Bille napadli jiného policistu v Litoměřicích. Ten však skončil o poznání hůře, mladíci ve věku 18 a 21 si ho totiž podali teleskopickým obuškem a tyčí.

„Policista v době volna upozornil dva mladíky na nevhodné chování. Ti svého jednání sice zanechali, ale poté ho slovně napadli a několikrát udeřili teleskopickým obuškem a tyčí,“ uvedla mluvčí Kofrová.

Policista skončil s tržnou ránou na hlavě, třemi zlomenými žebry a vnitřním zraněním v nemocnici. Policie mladíky obvinila z trestného činu výtržnictví a těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Vyšetřováni jsou na svobodě.

Strážník Rotbauer je oběma incidenty rozladěný. „Začínám mít obavy, že v tomto směru náš systém kolabuje. Nárůst agrese u lidí, co nejdou daleko pro ránu, je znatelný,“ řekl. Nespokojený je také s trestáním takových případů. „Spousta tohoto nebezpečného vyhrožování se eviduje jako přestupek. K přestupkové komisi nepřijdou a pokutu stejně nezaplatí,“ uzavřel strážník.