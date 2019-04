Rozhořčení. To prý pociťují dlouholetí lékaři litoměřické nemocnice kvůli prodeji všech jejích akcií. Ten chystá vedení města kvůli tomu, že špitál prý neúměrně vyčerpává jeho rozpočet. S tím ale nesouhlasí zaměstnanci, kteří proti plánu radních sepsali petici. Důvody k prodeji uváděné městem jsou prý zástupné, petiční výbor chce znát ty skutečné. Litoměřice by podle výboru prodejem nevratně přišly o kontrolu nad rozsahem i kvalitou zdravotní péče. Radnice se k petici zatím nevyjádřila.

Novináře se svými stanovisky seznámil v úterý 23. dubna petiční výbor. Nechybí v něm nejstarší primář nemocnice pracující na rehabilitačním oddělení Zoran Nerandžič. „V březnu jsme dostali zprávu, že sto procent akcií je připraveno k prodeji. Když je nemocnice zdravá a bez dluhů, tak si všichni zákonitě klademe otázku, co za prodejem skutečně je,“ řekl primář.

Výboru vadí, že radní nemocnici prezentují jako ztrátový podnik, který zatěžuje městskou kasu. „Je to i podle veřejně dostupných informací nesmysl,“ tvrdí vedoucí rozvoje zdravotní techniky a veřejných zakázek Miroslav Janošík. Špitál je podle něj minimálně od roku 2006 trvale v plusu. Zisk opakovaně reinvestuje do vybavení. „A to je na velmi dobré úrovni. S běžnou údržbou vydrží nejméně dalších deset let,“ doplnil Janošík.

Jako jedním z důvodů k prodeji radní operují příspěvkem města na mzdy v částce 25 milionů v letech 2017-18 s tím, že nároky zaměstnanců můžou ještě růst. Tuto injekci ale prý nemocnice kvůli velmi dobré ekonomické kondici vůbec nepotřebuje. „Jde o zavádějící argument a vytváření tlaku na zastupitele, kteří si to buď neověřili, nebo nemají přehled, jak hospodaříme,“ míní Janošík.

Informační schůzky, turnaje, referendum

Litoměřická nemocnice je spádová nejen pro občany města, ale i velké části okresu, kterým se petice šíří. Zájem je prý ohromný. „Archy jsme nemuseli ani distribuovat, lidé je vyžadují sami,“ uvedla vrchní sestra domácí péče Alena Rožcová. Podepisují se v soukromých ordinacích lékařů, provozovnách i ve velkých závodech.

Z iniciativy zaměstnanců nemocnice, ale i spřízněných spolků, se proti prodeji akcií chystají informační schůzky, sportovní turnaje, happeningy i referendum. „Kontaktovali jsme advokáta, který pro nás připravuje jeho vyhlášení,“ potvrdila lékařka interního oddělení Zdeňka Klementová. O stávce se zatím neuvažuje. „Pokud by přeci jen proběhla, neohrozí pacienty,“ ujistil předseda odborové organizace a vedoucí technik nemocnice Martin Bukvář.

Vedení Litoměřic slíbilo na petici reagovat ve čtvrtek. „Také vedení nemocnice to směřuje na tento den, kdy bychom měli mít více informací i pro zaměstnance,“ uvedl ředitel nemocnice a městský radní Radek Lončák. „Jejich obavy chápu, i když podle mě je petice víc politickým než věcným řešením,“ dodal ředitel.

Proti plánu vedení města se ostře staví veřejná facebooková skupina Nedovolíme radnici prodat nemocnici! s více než 1100 členy. S aktivitami petičního výboru prý souvisí volně. „Informace potřebujeme šířit rychle, ale distancujeme se od výkřiků, vulgarit a osobních útoků,“ komentovala fórum Rožcová. Ta už vyzvala přispěvatele, aby na podobná vyjádření nereagovali a řešili pouze nemocnici.