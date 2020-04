Výrobky Roberta Douši z takzvaného lesního skla putují do všech koutů planety. Zahrály si také ve slavném britském historickém seriálu. V současné době pracuje v provizorní dílně ve Starém Týně poblíž Úštěka.

Jak dlouho už děláte sklářské řemeslo?

Letos to bude už jednapadesát let. Vyučil jsem se na Středním odborném učilišti v Novém Boru. Pracoval jsem poté v několika sklárnách, i ve sklárně spisovatele Vlastimila Vondrušky. Nakonec jsem šel dělat sám na sebe.

Přivedl vás k němu někdo z rodiny, nebo jste se pro něj rozhodl sám?

Nejdříve jsem chtěl dělat keramiku. Asi v sedmé třídě na základní škole jsme v rámci exkurze navštívili sklárnu. Když jsem viděl zručného skláře při práci, rozhodl jsem se, že přesně tohle chci dělat. V naší rodině byli samí řezníci, ale to já bych dělat nemohl, protože mě by zvířata umřela až na stáří. Nedokázal bych je zabít.

Zaměřil jste se na výrobu takzvaného historického lesního skla. Z jakých zdrojů čerpáte, jak má vypadat?

Číše i poháry vyrábím podle historických předloh. Máme k dispozici například kousky z vykopávek nebo čerpám z historických knih či obrazů. Původní kousky se dochovaly i na některých hradech či zámcích. Zajímavé je, že i v podmínkách, které lidé ve středověku měli, dokázali vyrobit tak krásné číše a poháry.

Kolik je v naší republice sklářů, kteří se výrobou historického skla zabývají?

Je nás poměrně dost. Každý máme ale svůj styl a rukopis. Já nedělám jen historické kopie, ale také to, co si vymyslím. Inspiruji se například z obrazů. Především však moje výrobky nejsou jen na koukání, ale také k běžnému používání.

Jak se liší výroba historického skla od té sériové?

Liší se jen v tom, že je tam přidané zdobení. Pro svou výrobu používám křišťálové střepy a pro zelenou barvu přidávám oxid železa. Pokud chci tmavší zelenou, dám oxidu železa více a naopak.

Jak dlouho trvá výroba jedné historické číše?

To záleží na náročnosti. Pohár je hotový zhruba za dvacet minut. Pokud má být na sklenici více zdobení a prvků, je jeho výroba složitější a tím pádem také delší.

Používáte plynovou pec. Proč nikdy nesmí vyhasnout?

Nesmí vyhasnout, protože by praskla keramická pánev, která je uvnitř. Právě v té pánvi se rozehřívá sklo, které by pak vyteklo do prostoru pece. Pořízení nové pánve není tak nákladné, drahé je, když pec stojí. Jen než se pánev znova postupně vytemperuje, trvá zhruba sedm dní a vy během této doby nemůžete vyrábět.

Práce s rozžhaveným sklem může být také nebezpečná. Stal se vám někdy nějaký vážný úraz?

Většinou jde jen o mírné popáleniny, ty zchladím ve vodě a dál je neřeším. Asi před třemi lety mi však bouchla chladící pec. Výsledkem byly popáleniny asi na šedesáti procentech těla. Poležel jsem si několik dní v nemocnici a pak se ještě další týdny dával dohromady doma.

Kromě České republiky máte odbyt také do jiných zemí. Máte přehled, kam všude se vaše lesní sklo dostalo?

Velký odbyt máme do Německa a dále například do Brazílie, Austrálie či do Japonska. Ještě větší zájem zákazníci mají, když vás vidí přímo při práci. Proto musím mít skla dostatečné zásoby. Mé výrobky si lidé nekupují jen na okrasu, ale běžně ho používají. Němci si na trzích v příhraničí rádi kupují půllitry, tupláky či celé sady. Sklo dodáváme i do prodejen suvenýrů na hradech v České republice.

Vaše skleněné číše si zahrály také v britsko-americkém historickém seriálu Britannia? Jak se k vám produkce dostala?

Našli si mě na internetu, kdy na mých stránkách viděli mé výrobky. Zástupce produkce za mnou pak osobně přijel a domluvili jsme se na podrobnostech. Objednali si asi sto kusů pohárů. Ani jsem ten seriál neviděl celý, takže nevím, v jakém rozsahu se tam moje výrobky objevily.

Řadu let už pracujete sám na sebe. Nynější situace, kdy se nekonají trhy, vám nedovoluje vaše výrobky touto cestou prodávat. Mohou si zákazníci vaše produkty koupit jinak než na trhu?

Zájemci si v současné době mohou přijet i přímo do dílny ve Starém Týně. Lze si je také objednat na našich stránkách, kde je k dispozici celý katalog výrobků. V brzké době spustíme i e-shop.

Ze sklárny ve Starém Týně se máte brzy stěhovat do centra Úštěka. Bude tam sklárna otevřená i návštěvníkům z řad turistů i místních?

Samozřejmě. Sklárna bude otevřená všem, kteří se budou chtít podívat. Odhad je, že bychom se mohli stěhovat letos v létě.

Co všechno lidé ve sklárně uvidí?

Návštěvníci uvidí celou výrobu. Také si budou moci vyfouknout vlastní skleničku. Plánujeme i galerii skla a zároveň obchod, kde si naše výrobky budou moci lidé koupit.

Ve vašich šlépějích nyní jde i váš syn. Máte radost, že po vás řemeslo převezme?

Mám radost a těším se na to. V podstatě jsem mu už firmu předal. I když se nevyučil sklářem, práce ho nadchla. Intenzivně se tomu věnuje poslední dva roky, takže jsem rád, že mám za sebe nástupce.

Robert Douša

• Už 50 let pracuje se sklem.

• Ve své dílně se věnuje hlavně výrobě replik historického skla.

• Jeho díla mohli vidět diváci například v seriálu Britannia, filmové pohádce Anděl Páně a v dalších historických filmech.

• Nejčastěji jste ho mohli potkat na historických jarmarcích, kde mívá i malou dílničku.