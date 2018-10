Dožít se osmdesátky je něco navíc. Přeji si pevné zdraví, říká biskup Jan Baxant

Litoměřice - Biskup litoměřické diecéze Jan Baxant slaví právě dnes sedmdesáté narozeniny.

Litoměřický biskup Jan BaxantFoto: Deník/Karel Pech

V pondělí 8. října slaví litoměřický biskup Jan Baxant 70. narozeniny. Plány do dalších let prý nemá, přeje si jen, aby mu vydrželo pevné zdraví. Na svůj biskupský post za pět let rezignuje. „Já bych to klidně ustanovil už dřív. Síly a psychika už v takovém věku nejsou úplně v pořádku, člověk je unaven,“ říká Baxant.

Jaký dárek byste si přál?

Jsem z Karlových Varů. Když jsem byl malý, chodil jsem okolo vřídla do školy. Říkalo se jó, mít tak hodinky s vodotryskem! Tak ty jsem si vždycky přál. A nikdy jsem je nedostal. Přál jsem si aspoň obyčejné hodinky. Když mi bylo 14 let a jel jsem na studia do Prahy, můj nemocný otec, který o tom věděl, sundal své primky a dal mi je na cestu. Na to vzpomínám celý život. Jemu samozřejmě žádné hodinky nezbyly. Přál bych si tedy i nyní dostat takový dárek, který by mi někdo dal ze srdce, který by někoho něco skutečně stál. Ale samozřejmě si nediktuji, aby mi někdo něco takového dával.

Co chystáte v další dekádě svého života?

Co se týče biskupování, už na deset let nemůžu myslet. V 75 letech musím rezignovat. Což je dobře, já bych to klidně ustanovil už dřív. Síly a psychika už v takovém věku nejsou úplně v pořádku, člověk je unaven. A jinak? Nedělám si žádné plány. Chci dělat to, co se dělat má, a dělat to pořádně. Osobně si přeju, aby mi ještě vydrželo zdraví. Až budu muset odejít z tohoto světa, abych odešel s čistou duší a svědomím. Už na to musím myslet. Písmo svaté říká, že lidský věk je 70 let, v dobrém případě 80. Dožít se tedy osmdesáti je něco navíc.

Byl jste volit do komunálních a senátních voleb. Prozradíte koho?

To nechci říct. Kromě jiného bych nerad někoho ovlivňoval. Volil jsem toho, koho znám a ke komu mám důvěru. Pamatuji časy, kdy se volilo nesvobodně. Občas někdo poukazuje na nešvary ve společnosti, které se mě někdy také dotýkají. A přitom se mě ptá, zda volit. Vyzvu ho vždy, aby šel volit podle svého nejlepšího svědomí. Aby nezůstával doma. Protože tím spíš potom můžeme být nespokojeni, že se nic nemění k lepšímu.

Jaké akce na biskupství chystáte k oslavě vašeho jubilea?

V sobotu 20. října v 11 hodin budeme mít v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou. Po diecézi jsme to už rozhlásili. Přijedou i někteří biskupové, hejtman a starostové. Kdo chce, ať přijde.