„Po Česku jezdíme celý rok na výlety nebo víkendové pobyty a máme to tady rádi, ale jednou za rok k moři se vždy těšíme,“ popsala Válková a doplnila, že z případné nákazy strach nemá. „Stejně tak se můžu nakazit kdekoli jinde,“ poznamenala. To, že se lidé z Litoměřicka po dovolených v cizině začínají opět poptávat a objednávat je, potvrzují i oslovení zástupci cestovních kanceláří.

Mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková uvedla, že na pobočkách v Litoměřicích, Lovosicích a Roudnici nad Labem už lidé zahraniční zájezdy objednávají. „V tuto chvíli máme na Litoměřicku objednanou přibližně stovku dovolených. Největší zájem je o Řecko, dále Chorvatsko nebo Itálii. První let do Řecka je naplánovaný na 1. července,“ přiblížila Řezníčková s tím, že spousta dotazů směřuje také na Egypt a Turecko. Zpřístupnění těchto zemí očekává Invia začátkem srpna.

Klienti však už teď do Egypta a Turecka kupují zájezdy na září. „Ceny dovolených jsou srovnatelné s loňskem. Pokud se hýbou, pak spíše směrem dolů. V Itálii momentálně můžete najít pokles cen až o 30 procent,“ dodala Řezníčková.

Cestovní kancelář SLAN tour, která má jednu ze svých poboček v Roudnici nad Labem, zaznamenala oproti předešlým letům zvýšený zájem o pobyty v tuzemsku nebo lázních, a to jak v českých, tak i zahraničních. Majitel cestovní kanceláře Ladislav Peška uvedl, že mnoho lidí se zatím poptává a spíše vyčkává. Na odbyt jdou také jednodenní zájezdy.

„Určitý pokles jsme samozřejmě zaznamenali. Zúžila se nám také nabídka zemí, kam můžeme zatím zájezdy organizovat. Z obvyklých padesáti je nyní prakticky jen deset,“ řekl Peška a upozornil, že podle vládního semaforu je sice například Norsko v zelených barvách, a Češi tak do něj mohou cestovat bez omezení, fakticky to však v tuto chvíli možné není. „Norská vláda totiž zatím turistické cesty do země neumožnila. Předběžně to bude možné až od 20. července,“ poukázal Peška na skutečnost, že počet zemí, kam lze v současné době vycestovat, je menší než ve vládou uváděném semaforu.

Litoměřická cestovní Agentura Tulis začne podle její vedoucí Jiřiny Topšové prodávat zájezdy od 7. července, kdy se otevře kancelář. „Klienti zatím zjišťují, do jakých zemí budou moci cestovat,“ zmínila Topšová.