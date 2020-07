Letos se pro léto v českém kempu rozhodli i mnozí z těch, kteří si léto bez pláží v Chorvatsku, Řecku nebo Španělsku už ani neuměli představit.

„Jako kluk jsem s rodiči a bráchou jezdíval o prázdninách pod stan do kempu v Olešce na Děčínsku. Že jsme se o rybník dělili s kachnami a rybáři, nikomu nevadilo. Moc rád na to vzpomínám. Gulášovka z pytlíku i nanuk, který nám obarvil jazyky namodro, chutnaly úplně jinak než ve městě. Zažili jsme tam jednou i liják s vichrem, který lámal větve stromů, a měli jsme co dělat, abychom udrželi náš stan. Němci, kteří vyrazili na pivo, pak po návratu hledali po kempu stan a všechny věci, které jim vichřice odnesla,“ podělil se o vzpomínky 35letý Martin Černý z Ústí nad Labem.

Letos se rozhodl, že podobné zážitky dopřeje i svým dvěma dětem. „U moře už jsme byli několikrát a prázdniny nemusí být jen s hotelem all inclusive. Navíc v situaci, která v současnosti je, mě cesta do zahraničí vůbec neláká. Vezmeme stan, kola a vyrazíme do nějakého kempu v jižních Čechách,“ má o letošní dovolené jasno.

Podobně jako on uvažují k radosti provozovatelů kempů, kteří potřebují dohonit ztráty za květen, i mnozí další. Kempy jsou připravené. Lákají především na hezkou přírodu, služby a možnosti výletů. Ceny zachovaly stejné jako loni. Za přenocování ve stanu zaplatíte kolem 70 korun, noc v karavanu pro čtyři osoby vyjde zhruba na 600 korun, v chatce na 700 až 900 korun.

Na kvalitní koupání a hezkou přírodu láká i Eurocamp Barbora na Teplicku. Voda v nádrži Barbora je čistá i ve velkých vedrech. Návštěvníci tu mohou využít i kurty na plážový volejbal. „Nově jsme vybudovali výlevku pro chemický WC a zvýšili jsme také počet karavanů na umístění pro celou letní sezonu. Uprostřed hlavní pláže je otevřené nové bistro Bela Vista, kde je kromě úžasného výhledu na jezero a Krušné hory, vynikající kávy a domácích koláčů i lehce moderní kuchyně,“ vyjmenovává některé novinky majitel kempu Pavel Tetřev. Yacht club nabízí nabíjecí stanici pro elektrokola a návštěvníci se mohou těšit také na živá vystoupení nejen místních hudebníků. Před pár dny tu hrál například Martin Maxa. „Do týdne bude vybudovaná půjčovna paddleboardů, šlapadel a také prodejna s předměty spojenými s vodou a létem, jako jsou lehátka a různé vodní předměty,“ dodal majitel Eurocampu Barbora.

U jezera Matylda v Mostě vznikla recepce s toaletami, sprchami, kuchyňkou a dalším zázemím pro rekreanty a hosty místního kempu. Budova stála 7,5 milionu korun a pro město ji provozují technické služby. Vylepšování areálu bude pokračovat, v plánu jsou lepší vstupy do vody, nová pláž a také plovoucí mola.

Na Chomutovska nabízí relax i množství zážitků oblíbený kemp na Kamencovém jezeře. Plavci se tu mohou vyřádit na skluzavkách do vody nebo využít dobře vybavenou půjčovnu lodiček, šlapadel a paddleboardů a od vody si odpočinout třeba při minigolfu. „Máme co nabídnout,“ říká Věra Fryčová, ředitelka chomutovského zooparku, pod který areál jezera spadá. Podpořit dovolené na Chomutovsku se rozhodl i přímo zoopark. Ve skanzenu Stará Ves vniklo zážitkové bydlení, kde si hosté budou moci užít ubytování v hrázděném podkrušnohorském statku, roubenkách nebo v replice mlýna. Starý dobový nábytek umocní jejich prožitek návratu v čase. Vyzkoušet si ale budou moci třeba i péči o stádo oveček nebo procházky po ztemnělém nočním zooparku.

Pokud byste si pro svůj letní pobyt chtěli vybrat právě chomutovský kemp na Kamencovém jezeře, máte smůlu. „Chatičky už máme na prázdniny vyprodané,“ hlásila už v květnu Věra Fryčová. A na facebookových stránkách si zájemci mohou přečíst: „Vážení návštěvníci kempu, děkujeme za Vaši přízeň, která je na začátku prázdnin opravdu znatelná. Na to konto jsme nuceni vyhlásit stop stav, nemáme už místo na ubytování. Jakmile se místa uvolní, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.“

Letošní novinkou je pračka

K tradičně nejlépe hodnoceným kempům v Ústeckém kraji patří Autocamp v Oseku. Zájemcům nabízí ubytování v chatkách pro dvě až pět osob a od loňského léta také ubytování v bungalovech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Téměř polovinu návštěvníků tvořili každoročně cizinci, především Němci a Holanďané, kteří si klidný kemp v nádherném prostředí oblíbili. Provozovatel kempu, kterým je příspěvková organizace FrýTajm Osek, ale věří, že je letos čeští návštěvníci nahradí. „Snažíme se naše služby neustále zlepšovat a každou sezonu přijít s něčím novým. Letos přišla řada na pračku. Během pobytu v našem kempu si můžete vyprat prádlo za poplatek 100 korun včetně pracího prostředku, cena zahrnuje i zapůjčení koše na prádlo a sušáku. Vyjednali jsme i výrazně zvýhodněné vstupné na koupaliště, a to 30 korun na osobu na den, děti do šesti let mají vstup na koupaliště, který je přímo z kempu, zdarma,“ těší se na spokojené návštěvníky tým Autocampu Osek.

V kempu je k dispozici dostatek stání s elektrickou přípojkou pro karavany a velký prostor pro stany. Proto můžete se stanem nebo karavanem do Oseka přijet bez předchozí rezervace. V areálu najdete centrální ohniště s možností grilování, hřiště na volejbal, antuku, stoly na pinčes i herní prvky pro děti. Výhodou je i restaurace, která sousedí s areálem, a 3D bludiště v korunách stromů s dalšími herními prvky.

Zdroj: Deník

Teplicko

Autokempink Bílina Kyselka

Autokempink v Bílině nabízí ubytování v chatkách i místa pro stanování. Návštěvníci mají na zdejším koupališti koupání zdarma, k dispozici je také hřiště na volejbal, nohejbal,tenis i dětské hřiště.

www.sportbilina.cz/autocamp

Mostecko

Kemp u jezera Matylda

Kemp – tábořiště Matylda je provozován v době letní sezóny. Vyčleněný prostor se vztahuje na stany, karavany, obytné vozy a dopravní prostředky. Za stan zaplatíte 60 Kč, za obytné auto 110 Kč.

www.matylda-most.cz/autokemp

Ústecko

Autokemp Chabařovice

Návštěvníci kempu mohou kromě přírodního koupaliště využít také asi 2 km vzdálenou vodní plochu Milada. Velká chatka stojí na den 600, menší 450 a stan 60 korun.

autokemp-chabarovice.webnode.cz

Chomutovsko

Autokemp Hradec

Autokemp Hradec se nachází 6 km od města Kadaň v meandru řeky Ohře. Nabízí místa pro karavany, 18 čtyřlůžkových chatiček, 6 karavanů k pronajmutí, mobilheim a místa pro stany.

atchradec.com

Autokempu Vikletice

V Autokempu Vikletice u Nechranické přehrady nabízí minigolf, volejbal, stolní tenis. Kromě stanů a karavanů jsou k dispozici i chatky. Za stan tady zaplatíte od 60 korun, za osobu 50 a za auto 75.

www.nechranice.cz

Litoměřicko

Autokemp Slavoj

Litoměřický autokemp na břehu řeky Labe poskytuje ubytování v 15 dřevěných chatkách. Další variantou je ubytování ve vlastních stanech nebo karavanech s možností připojení na proud.

www.autokemplitomerice.com

Děčínsko

Autokemp Aljaška

Přímo u Olešského rybníku ve Staré Olešce nabízí ubytování Autokemp Aljaška ve tří a čtyřlůžkových chatkách. Je tu také společná kuchyňka. V okolí je možnost rybaření a horolezectví.

www.autokempaljaska.cz