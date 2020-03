Malý dotazník s šesti otázkami ohledně sauny v plavecké hale vydal v těchto dnech lovosický městský úřad.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Občané díky němu mohou vyjádřit spokojenost nebo navrhnout změny, které by jim vyhovovaly. Otázky se zabývají například tím, zda vyhovuje provozní doba sauny, co se lidem líbí nebo naopak, co není úplně ideální.