V Ústeckém kraji bylo uspokojeno 29 žadatelů, z toho nejvíc, 10, z litoměřického okresu. Ty obdrží celkem 9,2 milionu korun, přičemž celkové náklady na výstavbu hřišť různého typu a jejich vybavení přesahují 27 milionů korun.

Nejnákladnější akcí z tohoto programu na Litoměřicku je víceúčelové hřiště v Sulejovicích, na které má obec schválenu dotaci dva miliony korun. „Stavbu zahájil zhotovitel na začátku letošního roku a tento měsíc na ní finišuje, slavnostní otevření hřiště plánujeme na konci září. Hřiště s umělým povrchem a zázemí budou využívat nejen děti z naší základní a mateřské školy, ale široká veřejnost, která fandí sportu a zdravému pohybu,“ uvedl starosta obce Luboš Maršoun.

Obec Straškov – Vodochody bude moci díky podpoře téměř 276 tisíc korun vybudovat workoutové hřiště v klidové zóně poblíž bývalého koupaliště ve Straškově, podobné hřiště již slouží obyvatelům všech věkových kategorií v místní části Vodochody. „Naší prioritou však je už řadu let výstavba hřiště v areálu ZŠ. O dotaci pro ně jsme žádali už několikrát opakovaně, ale až letos nám byla schválena. Školní hřiště je poslední větší investicí, aby školní areál byl konečně úplný, stavební povolení už máme schválené,“ vysvětluje starosta obce Ondřej Švec.

V některých obcích ještě přežívají stará dětská hřiště budovaná v akcích „Z“, je tomu i v žitenické místní části Pohořany. „Místo drnovitého povrchu se starým vybavením zde vznikne víceúčelové hřiště. V současné době probíhá výběrové řízení pro zhotovitele oplocení, což je podmínka pro zahájení samotné stavby přesahující dva miliony korun. Mezi stovkami žadatelů jsme uspěli zřejmě proto, že akce byla projektově připravena. Další dotace, o kterou jsme požádali, by nám měla pomoci vybudovat novou komunikaci přímo v centru Žitenic,“ sdělil místostarosta obce Václav Musil.

Víceúčelové hřiště dosud chybělo i obyvatelům Doksan, které se díky výstavbě nových rodinných domků rozšířily. Díky tomu obecní úřad očekává v nejbližších letech zvýšení počtu předškoláků i starších dětí a mládeže. „Zejména pro ně by mělo sloužit nové hřiště v areálu mateřské školy. V současné době vybíráme jeho zhotovitele. Celkové náklady jsou vyčísleny na téměř 2,52 milionu korun. V minulosti jsme dosáhli na dotace opravy a zateplení budov obecního úřadu a mateřské školy,“ prozradil starosta obce Jaroslav Joska. Doksany v posledních letech zkrásněly a určitě by nebyla bez šance uspět v některém následujícím ročníku soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje.

Více než 400 tisíc korun obdrží k podpoře výstavby dětského hřiště a fit parku obec Horní Beřkovice. Také toto zařízení je situováno do areálu místní ZŠ. „Stavba je v tuto dobu již dokončena a slavnostně ji budeme předávat veřejnosti v druhé polovině září. Uživatelé na hřišti s umělým povrchem mohou hrát většinu míčových sportů. Není to poslední akce, co se školy týká, v plánu máme interiérové záležitosti s budováním moderních učeben a dílen, a to formou přístavby,“ uvedl starosta Zdeněk Antoš. Ten má ale ještě větší starosti se samotným objektem obecního úřadu, který má v havarijním stavu střechu a horní patro. Nejspíš už v zimě se úřad dočasně přestěhuje do prostor kulturního domu.

Druhou nejnákladnější akci z programu na Litoměřicku má rozpracovánu obec Třebušín. Přestavuje do podoby areálu aktivního a pasivního odpočinku objekt s názvem Stodola Třebušín bývalý zemědělský objekt, který odkoupila od státu. „Ten řadu let sloužil především místní organizaci Českého svazu chovatelů k pořádání výstav drobného domácího zvířectva. Tato aktivita se zánikem organizace nedávno skončila. V obci však máme celou řadu jiných spolků, které pro svou činnost potřebují zázemí. Stodola bude důstojným místem pro pořádání výstav či koncertů,“ sdělila starostka Dana Legnerová, která informaci doplnila o pozvánku na varhanní koncert 22. srpna od 17 hodin ve zdejším kostele sv. Mikuláše.

S žádostmi o dotaci z tohoto programu uspěly ještě Keblice, Chotiměř a Ploskovice, jež doplní svá stávající hřiště herními prvky, a Drahobuz, která chce rozšířit svou vybavenost o dětské a workoutové hřiště.