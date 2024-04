Je to škoda, říkají místní rozpačitě u budovy bývalé chmelárny nedaleko historického centra Úštěku. Mluví o započaté rekonstrukci budovy, která měla sloužit jako ubytovna i tělocvična, ale skončila sotva vpůli. První půlí stavby se zabývá Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který už po několika měsících studování účetnictví akce dospěl k závěru, že se při ní úřad dopustil podvodu a na město podal trestní oznámení. Přeměna chmelárny na tělocvičnu se tak zařadila do fronty problémů, do kterých se malé město dostalo po vystřídání politiků po minulých volbách.

Poměrně rozsáhlý objekt v Údolní ulici je dál za plotem a zůstane staveništěm nejspíš na řadu dalších let. Na první pohled je dosavadní rekonstrukce poznatelná z obouchané omítky, nové střechy a nových oken. Budova vypadá spíš jako bytový nebo kancelářský objekt.