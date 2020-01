Soukromí dopravci v jiných krajích nadzvedli cestující nekvalitními vozy, nefunkčním odbavováním nebo zpožděním, některé kraje hrozí dokonce sankcemi a výpověďmi smluv. Ústeckému kraji se ale potíže vyhnuly. „Proti tomu, co vidíme v televizi, je to paráda,“ cení si na hejtmanství rozjezd nových železničních dopravců v regionu.

Situaci si pochvaluje hejtman Oldřich Bubeníček jen s malými výhradami. „Samozřejmě nějaké drobnosti tam byly. Hned ze začátku nevyjel jeden spoj. Ale obecně to funguje, je to dobré. Zpoždění jsou minimální. Hlavně že to není vynechávání spojů jako jinde,“ řekl Bubeníček. Ze startu železniční dopravy s celkem sedmi dopravci v polovině prosince minulého roku měl přitom obavu. Jenom v Mostě se křižuje několik dopravců, žádný chaos tam ale nevypukl.

AŽD lidé chválí

Start provozu hodnotí jako povedený také samotní dopravci. Třeba společnost AŽD Praha, která obnovila každodenní provoz na původní sezonní víkendové trase, takzvané Švestkové dráze z Litoměřic do Mostu. „Nezaznamenali jsme žádné větší problémy,“ konstatoval mluvčí společnosti Jiří Dlabaja. „Ohlasy od cestujících jsou veskrze pozitivní. Kladně hodnotí vzhled a vybavení vozů, přesnost dodržování jízdního řádu, rychlost vlaků a servis na palubě,“ dodal.

Provoz v kraji probíhá bez zásadních komplikací také u RegioJetu, který vypravuje vlaky na trase Děčín - Žatec. „Maximálně se soustředíme na to, abychom plnili veškeré závazky stanovené smlouvou,“ ujistil mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Dalším novým dopravcem v kraji je Arriva, která zajišťuje část rychlíkové trati Kolín - Šluknov. „Přesnost dodržování jízdního řádu se nám daří neustále zvyšovat. Za poslední týden jezdily naše spoje s přesností vyšší než 95 procent, což je srovnatelné s ostatními dopravci,“ zmínil mluvčí společnosti Jan Holub s tím, že se pouze vzhledem k problémům na straně dodavatele rozhodli pro výměnu poskytovatele odbavovacího systému. „Novou verzi nasadíme v druhé polovině měsíce,“ ujistil Holub. Další dva noví dopravci v kraji, Länderbahn a GW Train Regio, rozjezd nasmlouvaných linek nekomentovali.

V jiných krajích se s nováčky trápí

V Libereckém kraji byl problém s Arrivou. Tamní hejtmanství bude vymáhat sankce za neplnění požadovaných standardů na vysoutěžených tratích Liberec - Turnov - Semily - Stará Paka - Lomnice n. P. a Železný Brod - Tanvald.

Problémy s novým železničním dopravcem mají i v Pardubickém kraji. Ten hrozí firmě Leo Express výpovědí smlouvy o provozování linek na dvou tratích na Orlickoústecku. Chybí wi-fi, nefungují karty Iredo, v některých vlacích dokonce nejsou průvodčí. Dopravce Leo Express má čas na nápravu problémů do poloviny ledna.

Hejtman Oldřich Bubeníček připomněl, že vozy, které dopravci přislíbili, v Ústeckém kraji jezdí. Někteří mají ještě čas na to, aby nahradili soupravy, které podmínkám zcela nedostačují. To je případ RegioJetu, který chystá od jízdního řádu 2021-2022 přivézt na krajské koleje úplně nové nízkopodlažní jednotky PESA. Právě se vyrábějí. Ondrůj ujistil, že vlaky přinesou cestujícím plný komfort a nejmodernější technologie. „Zároveň počítáme s tím, že také současné motorové soupravy budeme upravovat a revitalizovat jejich interiér. Už nyní ale například cestující během svých cest hojně využívají možnost připojení k internetu,“ doplnil mluvčí.

AŽD Praha na „švestkovku“ nasazuje vždy tři motorové jednotky RegioSprinter a jedna čeká v záloze pro případ poruchy. Nadto má ještě dva motorové vozy, které jsou schopny vyjet v nouzi. „Pro případ mimořádné události máme připravenu dodávku s devíti místy jako náhradní dopravu,“ doplnil mluvčí firmy. Právě to se stalo na Nový rok, kdy před vlak vstoupila osoba a byla sražena.

Nebyla to ale jediná mimořádnost, s níž se pražská firma v kraji musela vypořádat. Nemile ji překvapil sprejer, a to hned zkraje plnění smlouvy. V noci z 15. na 16. prosince 2019 totiž neznámý pachatel posprejoval jednu z jednotek. Graffiti nechala společnost odstranit. „Museli jsme vzít ochranu majetku do vlastních rukou, najmout bezpečnostní službu a sami si ji hradit. Což nás velmi finančně zatěžuje,“ poznamenal Dlabaja.

Nabírají stevardy

Noví dopravci v kraji s sebou přinesli také pracovní příležitosti. V Arrivě ještě uvítají zájemce o zaměstnání. „Hlásit se mohou hlavně zájemci o pozice strojvedoucího nebo stevarda,“ potvrdil Holub. Žádné další zaměstnance oproti tomu neshání AŽD Praha.

Také RegioJet má dostatek zaměstnanců pro zajištění provozu svých vlaků. „Nicméně stále počítáme s průběžným náborem nových zaměstnanců. A to jak na pozice strojvedoucích, tak i stevardů-průvodčích,“ dodal Ondrůj.