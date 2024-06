V Litoměřicích začalo další období uzavírek, které významně ovlivní dopravu ve městě. Ovlivní nejen řidiče a chodce, ale také cestující městskou hromadnou dopravou.

Ilustrační foto | Foto: Unsplash.com/Matthew Hamilton

Významná dopravní omezení sevřou části Litoměřic postupně až do října, respektive ledna příštího roku. Souvisí s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, rozdělené do čtyř etap. V té první, od 3. června do 4. srpna, bude uzavřena Stránského ulice a křižovatka ulic Michalovická a Švermova. „Jde o relativně dlouhý úsek, zapříčiněný hloubkou šachty 10 až 12 metrů. Některé komponenty budou muset být vyráběny a betonovány až na místě, což si vyžádá mimo jiné i delší čas zrání. V té souvislosti dojde ke zobousměrnění Družstevní a Kubelíkovy ulice,“ upozornila Eva Břeňová, mluvčí Městského úřadu Litoměřice.

Změny zasáhnou i městskou hromadnou dopravu. Po dobu uzavírky ulice Stránského nebudou autobusy zajíždět na zastávky Litoměřice, Stránského a Litoměřice, Michalovická. Linka C bude mít náhradní autobusovou zastávku v Liškově ulici.

Plánovaná první etapa prací v Litoměřicích.Zdroj: MÚ Litoměřice



Druhá fáze prací má probíhat od 5. srpna do 8. září. „V té době by již Stránského ulice měla být zprůjezdněná a naopak dojde k uzavírce křižovatky Stránského a Mrázova. V ideálním případě by již mohla být křižovatka Švermovy a Michalovické průjezdná,“ doufá Eva Břeňová. „Spojení mezi centrem města a mostem Gen. Chábery přerušené v první fázi by mělo být obnoveno ve fázi druhé. Ale jen pro osobní dopravu, přes Michalovickou a Kubelíkovu,“ upozornila mluvčí radnice.

Do této etapy spadá i uzavírka Šafaříkovy ulice. Pracovat by se tam mělo od 27. července do 8. září.

Plánovaná druhá etapa prací v Litoměřicích.Zdroj: MÚ Litoměřice

U třetí etapy počítá radnice se zahájením 9. září, hotovo chce mít 6. října. Stavaři by měli opustit křižovatku ulic Stránského a Mrázova a přesunout se do stavebně do té doby nedotčené části Stránského. Práce v Mrázově ulici jsou plánovány až ke hřbitovu.

Plánovaná třetí etapa prací v Litoměřicích.Zdroj: MÚ Litoměřice

Poslední, čtvrtá etapa má odstartovat 7. října. V té době by již měla být dokončena Stránského ulice a úsek Mrázovy a Švermovy. Provoz ve zbývající části ulice Švermova od křižovatky s Kubelíkovou budou v té době řídit semafory. „V případě příznivé zimy umožníme firmě pracovat v Kubelíkově ulici až do prosince,“ uvedl litoměřický místostarosta Jiří Adámek.

Do této etapy je řazena i uzavírka Dobrovského ulice, která by měla skončit na konci října.

Plánovaná čtvrtá etapa prací v Litoměřicích.Zdroj: MÚ Litoměřice

„Časový harmonogram jednotlivých etap je nutno brát jako orientační. S ohledem na složitost staveb totiž může doznat změn," zdůraznila mluvčí radnice Eva Břeňová.

„Prosíme obyvatele města i řidiče o trpělivost. Chceme-li mít v pořádku na některých místech i sto let staré sítě, jsou tyto rekonstrukce skutečně nezbytné,“ vzkázal místostarosta Adámek. „Jednou z dobrých zpráv je, že se nám podařilo zajistit náhradní parkování u starých mrazíren,“ uvedl.

Sesuv v Libochovanech dramaticky zkomplikuje dopravu z Litoměřic na Ústí

„Stavební práce zahájené v prvním červnovém týdnu potrvají do konce ledna 2025. Investice SVS dosáhne v tomto případě téměř 36 milionů korun bez DPH,“ informoval mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme. Celkem se jedná o asi 671 metrů kanalizace a 462 metrů vodovodu. Většinou by měly práce probíhat v otevřených výkopech.

Kanalizační řad v dotčených ulicích je až sto let starý. Ve Švermově a Kubalíkově ulici byl uveden do provozu v roce 1932, v Dobrovského a Šafaříkově v roce 1931 a ve Stránského dokonce v letech 1912 a 1913. Výměnu potřebuje také vodovod ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století.