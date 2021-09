„Jsme si vědomi, že se zhorší plynulost dopravy ve směru na Českou Lípu, ale oprava je potřeba. Jsme rádi, že se nám podařilo se zhotovitelem dohodnout pozdržení zahájení stavby. Původně měla totiž začít už před vinobraním, čímž by ve městě nastal totální dopravní chaos,“ uvedl referent silničního hospodářství litoměřického odboru dopravy Josef Landa s tím, že pokud by se práce protahovaly a město trpělo kolonami vozidel, je možné výjimečně zprůjezdnit silnici podél autobusového nádraží a Penny marketu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.