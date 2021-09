Návštěvníci mohou na cestu do Litoměřic využít i hromadné dopravy, přičemž z autobusového nádraží, horního vlakového nádraží i Mírového náměstí jezdí zdarma na výstaviště kyvadlová doprava.

Podzimní veletrh Zahrada Čech začal v pátek 10. září a podle organizátorů ho zatím během víkendu navštívilo 35 tisíc lidí. Probíhat bude do středy 15. září denně od 9 do 17 hodin.

Podle mluvčí policie Veroniky Hyšplerové je dopravní situace při konání Zahrady Čech, kdy do Litoměřic míří velké množství lidí, každý rok více méně podobná a šoféři se zdržením musí počítat. „Musíme zatím konstatovat, že řidiči jsou trpěliví a ani při hustší dopravě nedochází k nárůstu dopravních nehod,“ uvedla Hyšplerová.

V pondělí 13. září dopoledne si řidiči počkali například na silnici číslo 608, kde se pomalu jedoucí kolona začala směrem na Litoměřice tvořit už v Terezíně a následně i na silnici I/15 přes Tyršův most až na Kocandu. Cesta z Terezína do Litoměřic, která za normálního provozu trvá přibližně pět minut, se tak protáhla na zhruba třicet minut a víc. Zpoždění nabíraly i linkové autobusy.

Řidiče čekají při cestě do Litoměřic kvůli veletrhu Zahrada Čech tradiční dopravní komplikace | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

S náročnou dopravní situací musí v těchto dnech počítat řidiči v Litoměřicích a blízkém okolí. Na už tak vytížených příjezdových tepnách do města houstne doprava i v souvislosti s konáním veletrhu Zahrada Čech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.