Nejvytíženější komunikací v Ústeckém kraji je dálnice D8. Vůbec nejvíce aut projede úsekem od sjezdu na Novou Ves k odbočce na Roudnici nad Labem. Denně téměř pětatřicet tisíc. Obrovsky zatížené jsou také silnice I/62 v krajské metropoli, centrum Děčína nebo komunikace z Mostu do Litvínova nebo Chomutova. Vyplynulo to z měření hustoty dopravy, které každých pět let dělá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Nejzatíženější v Ústeckém kraji je D8 v úseku od odbočky na Novou Ves po odbočku na Roudnici nad Labem. Denně tam projede 34 402 vozidel, z toho je 11 069 těžkých nákladních vozidel,“ vyplývá z výsledků měření zveřejněných ŘSD.

I další části D8 dosáhly na čísla překračující 30 tisíc aut denně. „Už si vůbec neumím představit, že by tam nebyla dálnice. Je to tam hodně frekventované, hustota dopravy je opravdu velká. Když netrefím dobrý čas a jezdí hodně kamionů, je velký provoz,“ potvrzuje měření také řidič Aleš Koláček, který po D8 jezdí často do Ústí nad Labem za rodiči.

Hodně rušno je i přímo v Ústí nad Labem. Ze silnic I. třídy je doprava v kraji nejhustší právě v krajské metropoli na silnici I/62 v ulici Přístavní. Měřilo se v úseku od ulice Předmostí po Mariánský most, denně tam projede 31 712 aut. Z toho téměř 5 tisíc jsou těžká nákladní auta.

Měření ukázalo, že i když celou zemi tlumí koronavirus, doprava přesto opět zhoustla. „Výsledky ukazují, že doprava oproti minulému měření, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla. V průměru o 10 %,“ zveřejnilo ŘSD. Výrazně doprava klesla pouze tam, kde byl zprovozněn nový obchvat obce. V takových místech klesla v obcích doprava až o 70 %.

Čísla napověděla, že ubylo dlouhých obchodních cest, často je nahradily videokonference či komunikace na dálku. Naopak je patrný nárůst cest lehkých nákladních aut ve městech a příměstských oblastech, což velmi pravděpodobně souvisí s velkým boomem různých doručovacích služeb, včetně dovážení nákupů a jídla.

Na dálnicích doprava vzrostla o 15 %, na ostatních silnicích o 9 %. „Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %,“ uvedlo ŘSD.

Z komunikací II. třídy je v kraji nejvíce vytížená II/613 v Ústí nad Labem ve Střelecké ulici v úseku od ulice U Trati po Pražskou. Za den tam při měření projíždělo 24 942 vozidel, z toho 3 320 velkých nákladních.

Na Lounsku je nejvytíženější silnicí D7 na Prahu, úsek u Sulce denně využívá 14 tisíc vozidel. „Už aby byla celá dálnice na Prahu dostavěná. Tam, kde už je dálnice hotová, kde jsou čtyři pruhy, to je paráda. Ale v místech, kde se jezdí pořád jen ve dvou pruzích, je to hrozné. Už by se to mělo dodělat, je to nebezpečné. Na těch úsecích, kde jsou stále ještě dva pruhy, se skoro nedá předjíždět, je to dost nebezpečné,“ myslí si Jiří Minařík z Loun, který do hlavního města jezdí denně za prací.

Velmi frekventovaná je silnice I/13 na Chomutovsku. Na výjezdu z Chomutova ve směru na Karlovy Vary sčítači napočítali 15 tisíc aut denně, ve směru na Most dokonce kolem 20 tisíc vozidel. Na komunikaci z Mostu na Litvínov projede denně 24 tisíc aut, v centru Děčína napočítali dokonce kolem 32 tisíc aut.

V celé republice se sčítalo na celkem 6 465 úsecích na dálnicích, silnicích I. třídy a na vybraných úsecích silnic II. třídy. Na všechna místa dorazili sčítači opakovaně. Sčítání, které se dělá každých pět let, mělo původně odstartovat na jaře 2020, kvůli výraznému omezení pohybu kvůli koronaviru byl ale začátek sčítání odložen. Probíhalo pak od léta 2020 do jara 2021.

Vůbec nejzatíženějším úsekem v České republice je podle sčítání úsek dálnice D1 mezi připojením Pražského okruhu u Modletic a sjezdem na Říčany, kde po dálnici a souběžných vozovkách v celkem deseti jízdních pruzích denně projede více než 103 tisíc vozidel.