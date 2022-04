Linka 646, která jezdila z Roudnice do Ledčic, nově z Roudnice až do Kralup nad Vltavou a středočeských Holubic. Mezi Roudnicí a Kralupy bude platit tarif PID i Tarif DÚK.

Linka 596 Pražské integrované dopravy od Velvarského nádraží do obce Loucká pojede čtyřikrát denně nově až do Straškova k nádraží, kde na ni naváže vlaková linka U21 do Roudnice. Z Litoměřic až do Slaného začne jezdit přímá linka 650. Cestou bude zastavovat například v Bohušovicích nad Ohří, Budyni nad Ohří nebo v Mšeném-lázní. Tato linka nahradí zrušenou linku DUK 638.