Ochránit seniory i zaměstnance před koronavirovou nákazou. To je teď hlavní prioritou v domovech na Litoměřicku. Velmi přísná hygienická opatření platí také v zařízeních, které v Litoměřicích spravuje Farní charita. Jedná se o domov seniorů na Dómském pahorku a Domov sv. Zdislava.

„Mimo jiné došlo k reorganizaci personálu. Ten je rozdělený na tři týmy, které se střídají vždy po čtyřech dnech a nepotkávají se tak spolu,“ popsala ředitelka litoměřické farní charity Karolína Wankovská s tím, že každý ze zaměstnanců prochází u vstupu danou procedurou. Nejprve si sundá použitou roušku, dezinfikuje si ruce, vstoupí na rohožku s dezinfekcí a vezme si novou sterilní roušku. Následně je mu změřena teplota a podán vitamin C.

„Kontrola teploty probíhá u zaměstnanců i klientů dvakrát denně,“ poznamenala Wankovská. Speciální tým pracovníků má farní charita vyčleněný také pro péči na izolovaných lůžkách pro případ výskytu virového onemocnění. Na pahorku je takových lůžek jedenáct a ve Zdislavě tři.

„Tito zaměstnanci přicházejí vlastním vchodem a nejsou v kontaktu s ostatním personálem. Na izolovaná lůžka v současné době umisťujeme na několik dní klienty, kteří se vrátili z nemocnice, kde byli například z důvodu dialýzy či jiných zákroků,“ doplnila ředitelka.

Zvláštní pravidla platí také pro poštovní dopisy adresované seniorům. Ti je obdrží až poté, co projdou čtyřiadvacetihodinovou dezinfekcí ve speciálním boxu.

Co pracovníkům v domovech i v terénní službě v současné době chybí, jsou podle ředitelky hlavně ochranné obleky a brýle. Příznaky virového onemocnění ve svých zařízeních farní charita zatím nezaznamenala. Stejně je na tom i Domov seniorů v Roudnici nad Labem, kde rovněž platí přísná nařízení.

Ředitelka roudnického domova Lenka Nová uvedla, že v současné době jsou všichni klienti v pořádku. „Pravidelně probíhá dezinfekce celých prostor a jsou dodržována všechna nařízená opatření. Z bezpečnostních důvodů nepřebíráme balíčky pro seniory od jejich blízkých a rodinám nabízíme spojit se seniory prostřednictvím programu Skype,“ popsala Nová.

Ochranných pomůcek mají podle ní v domově nyní dostatek. Roušky si zaměstnanci sami ušili a další jim věnovali také dobrovolníci. „Jeden pán nám dokonce přivezl i kanystr dezinfekce,“ doplnila Nová.

U Trati hlídá policie

Prvním zařízením pro seniory v okrese, kde se onemocnění Covid-19 objevilo, byl litoměřický Domov U Trati. Nakažených je tam více než 50 ze 72 klientů a také několik zaměstnanců. Zařízení je už druhý týden v karanténě. Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka je situace v domově, jenž je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, stabilizovaná. Uvedl to včera na tiskové konferenci.

„Je to pro nás zkouška, jak postupovat v případě, že by k této situaci došlo v nějakém jiném zařízení,“ poznamenal hejtman. Informoval také o spolupráci s krajským policejním ředitelem a upozornil, že policie by měla uzavřít příjezdovou cestu a provádět tam pravidelné hlídky, aby do areálu nevstupoval nikdo cizí. „Docházelo k tomu, že se z domova stala atrakce. Někteří lidé tam v noci seniorům svítili do oken,“ přiblížil Bubeníček. Hlídat klid bude před domovem také litoměřická městská policie.

Pro zaměstnance Domova U Trati, kteří jsou se seniory uzavření ve čtrnáctidenní karanténě, schválili krajští radní jednorázovou měsíční odměnu ve výši třicet tisíc korun.