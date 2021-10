Z představy, že rozlehlá chráněná památka tyčící se na skále skoro uprostřed obce, zůstane po ukončení provozu prázdná a nevyužitá, má vedení Velemína na Litoměřicku, pod který Milešov spadá, obavy.

Zámek Milešov stojí na místě bývalého hradu ze 14. století. V roce 1420 ho koupil rod Kaplířů ze Sulevic. Na přelomu 16. a 17. století byl přestavěn na renesanční zámek. Později, v letech 1662 – 1676 byl zámek přestavěn do raně barokní podoby. Památkově chráněný je od roku 1958.

Zdroj: Památkový katalog NPÚ

O ukončení poskytování služeb domova důchodců se hovořilo už řadu let. Letos na jaře to Ústecký kraj potvrdil definitivně. Důvodem je hlavně stav objektu, který nevyhovuje potřebám této sociální služby. Stěhovat se do jiných krajských zařízení bude asi 70 seniorů.

Jak uvedl starosta Velemína Petr Křivánek, obec by byla nerada, aby zámek v Milešově potkal stejný osud jako zámek v Liběšicích. Tam před lety sídlil ústav pro mentálně postižené a kraj jeho činnost nadobro ukončil na sklonku roku 2015. Od té doby je prázdný a hejtmanství se ho marně snaží zbavit v opakovaných veřejných dražbách.

„V uplynulých dnech jsme se proto sešli na společném jednání s vedením kraje a zástupci Národního památkového ústavu, kde jsme řešili další případné využití zámku v Milešově. Jedna z variant, o které jsme hovořili, byla i ta, že by do zámku nastoupil kastelán, který by tam zajistil například instalaci různých výstav,“ nastínil starosta s tím, že by se tam mohly konat i různé kulturní akce. „Pokud by taková varianta nakonec vyšla, byli bychom jako obec rádi. Zámek není ve špatném stavu, na mnoha místech po republice je navíc uložený původní mobiliář, který by se mohl v budoucnu vrátit zpět,“ doplnil Křivánek.

Náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák souhlasil, že varianta, kdy by se zámek pod taktovkou kastelána podařilo otevřít návštěvníkům, byla tou nejlepší možností. „Tato varianta je sice na stole, ale nedokážu v tuto chvíli odhadnout, jak moc je do budoucna reálná. Primární bude pro kraj, jako majitele zámku, jednání s novým ministerstvem kultury, zda by si památku nevzalo pod sebe. Kdyby to nevyšlo, potom by byla na stole první možnost,“ přiblížil Řehák.

Varianta, že by zámek provozoval přes kastelána kraj, podle něj ale naráží na skutečnost, že by bylo nutné založit další příspěvkovou organizaci. To by samozřejmě znamenalo další nemalé náklady. „Jak se budou jednání o budoucnosti milešovského zámku vyvíjet dál, se uvidí až po názoru ministerstva kultury. Každopádně je to záležitost na delší období,“ dodal Řehák.

V těsném sousedství památky je také rozlehlý zámecký park, který je lidem částečně otevřený. Obec Velemín od doby, kdy ho získala do své správy, se ho snaží postupně zvelebovat. Cennou památkou, která v parku stojí, je barokní letohrádek z počátku 18. století. Do doby, než se o něj začala obec starat, roky chátral. „V současné době je hotová vazba a střecha. Na etapu, která má zahrnout nová okna a dveře, jsme zatím bezúspěšně žádali o dotace. Loni nám kraj dal 100 tisíc, které jsme ale s díky odmítli, protože by tato částka na nutné opravy nevystačila a ze svého si to celé nemůžeme dovolit,“ sdělil starosta Velemína.