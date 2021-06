O změně informoval náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Jiří Kulhánek, který v uplynulých dnech zaměstnance přímo v zámku navštívil a stěhování s nimi projednával. „Měl jsem informace, že ne všichni jsou s avizovaným ukončením činnosti domova v Milešově spokojeni. Našli jsme proto jinou alternativu řešení. Nicméně zaměstnanci si přáli zůstat v krajských zařízeních, kam je tedy včetně klientů rozdělíme,“ uvedl Kulhánek.

Domov v Milešově, kde žijí lidé trpící například Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí, spadá pod Centrum sociální pomoci Litoměřice (CSP). Příspěvková organizace Ústeckého kraje na Litoměřicku provozuje mimo jiné také domovy pro seniory v Libochovicích, Čížkovicích a v Litoměřicích.

Milešovský zámek chce kraj opustit kvůli jeho nevyhovujícímu technickému stavu. Opravu rozlehlé památky si dovolit nemůže. O stěhování kraj uvažuje už od roku 2014, přesto oznámení o definitivním ukončení činnosti ze začátku letošního května vyvolalo mezi zaměstnanci i rodinami klientů paniku.

Rozhodnutí, že jak klienti, tak i pracovníci domova budou moci přejít pod zařízení CSP v okrese, vítá i jedna ze zaměstnankyň Irena Bohatová. „Jde také o to, že platby za pobyt v soukromém zařízení jsou mnohem vyšší než v krajském. To si řada našich seniorů a jejich rodin nemůže dovolit,“ upozornila Bohatová, která do Milešova dojíždí z Velemína.

Právě místní obyvatelé tvoří velkou část zaměstnanců domova. „Mně osobně dojíždění nevadí, protože auto mám. Pro mě je důležité, abych zůstala u seniorů. Proto s nimi chci být v Milešově co nejdéle. Jsou ale kolegyně, které nemají řidičáky. Pracují tu třeba dvacet let a nyní se budou jinam do práce dostávat obtížně,“ doplnila Bohatová.

Udržet v obci asi 65 pracovních míst, které domov na zámku poskytuje, se snaží také vedení Velemína, pod který Milešov spadá. Před lety proto Velemín kraji za výhodnou cenu prodal pozemky po bývalém koupališti, kde hejtmanství mělo budovat pro potřeby domova důchodců nový objekt. Jeho stavba ale zatím není „na stole“. „Vybudování nového centra ve Velemíně v příštích letech je stále ve hře a jeho případná realizace se bude odvíjet od aktuálních potřeb Litoměřicka a ekonomické situace kraje,“ uvedl radní Ústeckého kraje pro finanční oblast Jan Růžička.